Ticaret Bakanlığından “Yerel Paralar ile Ticaret Konferansı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yerel para ile ticaretin arttırılması ile birlikte, cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel para ile yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın himayelerinde, Bakanlık tarafından bugün kamu, reel sektör, finans sektörü ve üniversitelerden paydaşları bir araya getiren “Yerel Paralar ile Ticaret Konferansı” düzenlendi. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığının küresel ticaret savaşlarında Türkiye'nin elini güçlendirmek için yerel paralar ile ticareti arttırmak amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, 2000'li yıllarda yüzde 1 düzeylerinde olan TL ile dış ticaretin, her geçen yıl artış göstererek, 2016 yılında yüzde 6,5 ve 2017 yılında yüzde 8,1 seviyelerine kadar yükseldiğini kaydetti.

Ticarette yerel para kullanımına ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında da ticarette yerel para kullanımına ilişkin farkındalığın da artırılmasını hedeflediklerinin altını çizen Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yerel para ile ticaretin arttırılması ile birlikte, cari açığımızın finansmanında dövize bağımlılık azalacak, borçlanmanın yerel para ile yapılması borcumuzun finansmanını kolaylaştıracaktır. Finansmana erişim ve dışarıdan borçlanma konusunda sıkıntı yaşayabilen KOBİ'ler başta olmak üzere birçok işletmeye kolaylık sağlayacaktır. Türk Lirasının bilinirliği, itibarı, uluslararası geçerliliği ve uzun vadede rezerv para birimleri arasına girebilmesi açısından çok önemli bir adım olacaktır.” Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulduğunun altını çizen Pekcan, “Bize düşen görev ise, aldığımız emaneti daha ileriye taşıyarak ülkemizi en üst lige çıkarmaktır. Yerel para ile ticarete de bu anlamda çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Konferansa, Pekcan'ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katılarak konuşma yaptı. Konferansta yerel paralar ile ticarette şu ana kadar kat edilen mesafe değerlendirilirken, dış ticarette yerel para kullanımına ilişkin deneyimler ile ödeme mekanizmalarına yönelik bilgiler paylaşıldı. Konferans kapsamında, yerel paralar ile ticarette kullanılmakta olan ve 2018 yılında reel sektör tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan swap mekanizması, ticari banka uygulamaları ve Blok Zinciri Teknolojisi gibi yeni nesil ödeme sistemleri de ele alındı.