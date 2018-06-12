Tiflis 178. Kamu Okuluna tadilat ve donanım desteği

Kamu Okulunun tiyatro salonu ve Türkçe sınıfına tadilat ve donanım desteğinde bulundu.

TİKA desteğiyle Gürcistan’da Kamu Hukuku Tüzel Kişi Kakutsa Çolokaşvili 178. Kamu Okuluna tiyatro salonunun ve okulun dershanelerinden Türkçe sınıfının oluşturulması için tahsis edilen sınıfın tadilatı ve donanımı gerçekleştirildi.

Gürcistan Milletvekili Mahir Darziyev ile T.C. Tiflis Büyükelçiliği, Yunus Emre Tiflis Ofisi, Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Eğitim Kaynaklar Merkezi ve TİKA yetkililerinin katılımıyla düzenlenen projenin açılışında okulun folklor ve edebiyat ekiplerince konser verildi.

Kamu Hukuku Tüzel Kişi Kakutsa Çolokaşvili 178. Kamu Okulu, Tiflis’in büyük okullarından birisi olma özelliğini taşıyor. İki idari biriminden oluşan ana ve ek bina 6 bin 520 metrekare alana sahip olan 1985 yılında açılan okul, bin 109 öğrenciye eğitim veriyor. Okulun 43 sınıfı, zengin kitap koleksiyonunu içeren kütüphane, kapalı spor ve tiyatro salonları, dans ve sanat kulüpleri bulunuyor.

2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Tiflis 178. Kamu Okulunda 10. 11. ve 12. sınıflarında Türkçe, seçmeli ders olarak okutuluyor. Okulda haftada 2’şer saat olmak üzere 30 öğrenci için Türkçe dersi veriliyor, gelecek yıllarda ise Türkçe derslerine olan ilgiyi artırmak amacıyla üç sınıfın ilave edilmesi planlanıyor.