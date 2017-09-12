TİKA Afganistan Herat’taki yetimleri unutmadı

TİKA, Afganistan’da yetimlere yönelik gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA tarafından Afganistan’ın Herat şehrinde bulunan İbn-i Bibi Yetimhanesi’nde 150 yetime akşam yemeği ikram edildi. Afganistan’ın tanınmış karilerinden Şir Ağa İrşad Salih’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yemekte Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar bir selamlama konuşması yaptı.

Koordinatör Ali Ergun Çınar konuşmasında amaçlarının Türkiye ile Afganistan’ı birbirine bağlayan ve geçmişi 250 yıla dayanan dostluk ve kardeşliği Kur’an-ı Kerim’de ifadesini bulan ’aranıza sevgi ve rahmeti koydum’ düsturuna uygun hareketle daha da perçinlemek olduğunu söyledi.

Yetimlerle ilgili kalıcı çalışmaların gayreti içinde olduklarını ifade eden Koordinatör Çınar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin şefkat ve merhamet elinin daima küçük kardeşlerin üzerinde olacağını dile getirdi. Program selamlama konuşmaları, şiir okunması, yetimhane korosunun ilahiler seslendirmesi ve hediyelerin takdimi sonrasında ikram edilen akşam yemeği ile son buldu.