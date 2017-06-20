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20 Haziran 2017 11:42

TİKA Afganistan’da din alimlerini kardeşlik iftar sofrasında buluşturdu

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan’ın Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif ilinde iyilik ve kardeşlik sofrası kurarak 100’e yakın din alimine iftar programı düzenledi.

TİKA Afganistan’da din alimlerini kardeşlik iftar sofrasında buluşturdu

20 Haziran 2017 11:42


TİKA, Afganistan’da Ramazan ayı dolayısıyla devam eden gönül sofrasında, Hac ve Evkaf Müdürlüğü çalışanlarıyla din adamlarını bir araya getirdi. Belh Vilayeti Hac ve Evkaf Müdürlüğüne yönelik düzenlenen iftar programı, Mezar-ı Şerif PKO Ofis Bahçesi’nde gerçekleştirildi.


TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, iftar programına katılan din alimlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Afganistan ve Türkiye halkının kardeşliği ve dostluk ilişkisi yalnız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Amanullah Han zamanına bağlı değil, din ve mezhebimiz acısından da kardeşliğimiz ve dostluk bağımız eskiye yaklaşık bin yıl önceye dayanır" diyerek, Türkiye’nin hiçbir zaman dost ve kardeş ülke Afganistan’ı yalnız bırakmayacağını ve yardım faaliyetlerinin devam edeceğini de belirtti.


Belh Vilayeti Hac ve Evkaf Müdürü Mahmud Danişcu ise din alimlerinin temsilcisi olarak yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afganistan’ın kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi konularında hep aktif olduğunu söyledi. Danişcu, TİKA’dan Afganistan’a her alanda en içten samimiyet ve ihlas ile karşılıksız olarak yapmış olduğu yardımlarından dolayı teşekkürlerini dile getirip iftar sofrasında din alimlerini bir araya getirdiği için de memnuniyetini belirtti.


TİKA tarafından Hac ve Evkaf Müdürlüğüne ve katılımcılarına Kur’an-ı Kerim hediye edilerek alimlerin ve din adamlarının Türkiye Cumhuriyeti ve halkına yaptıkları dualar ile iftar programı sona erdi.




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