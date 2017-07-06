TİKA Afganistan’da yetimlerin yanında

Afganistan’ın kuzeyindeki Belh Vilayeti’nin Mezer-ı Şerif ilinde bulunan bin 500 metrekarelik kullanım alanı olan, iki katlı, 190 yatak kapasiteli yetimhanenin yeni binası TİKA tarafından inşa edilerek, donanım desteğinde bulunuldu. Mezar-ı Şerif Yetimhanesi’nin açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı. Yetimhane binasının açılışı, Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Faizullah Zaki, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, davetliler ve yetim çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun sonsuz olduğunu ifade etti. Türkiye’nin TİKA aracılığıyla Afganistan’da birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Nur, Belh Vilayeti’nde yapılan yardımların da unutulmayacağını dile getirdi. Nur, Türkiye’ye ve Türk halkına Afganistan’a destekte bulunduklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Afganistan Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Zaki ise, Türkiye’nin iyi günde de kötü günde de Afganistan’ın hep yanında olduğunu belirterek, gerçek kardeşliğini gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin Afganistan’a yaptığı yardımlarının karşılıksız olduğunu söyleyen Zaki, özellikle yetimlere yapılan yardımların çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren de, "Yetim çocuklarının elinde silah yerine kalem olsun’’ dedi. Erdeviren, Türkiye’nin dost ve kardeş Afgan halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bundan sonra da her alanda Afganların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ise, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun yakın zamanda başlamadığını, aksine çok eskilere dayanan bir kardeşlik ilişkisinin olduğunu ifade etti. Bu tarihi bağların akademik çalışmalara yansıtılmadığını anlatan Er, ’’Aslına bakıldığında iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Gerek Osmanlı döneminde olsun, gerek daha sonraki dönemlerde olsun Türkiye, hep Afgan halkıyla bağlarını güçlü tutmuştur’’ diye konuştu.

Afganistan’daki ilklerin çoğunda Türklerin imzasının olduğuna da işaret eden Er, Afganistan’da ilk akıl hastanesi ve ilk tıp fakültesini de Türklerin açtığını hatırlattı. ’’Kardeşlik ilişkileri tek taraflı değildi" diyen Er, sözlerine şöyle devam etti:

’’Afganistan halkı da Cumhuriyet’ten önce bizim yardımımıza koşmuştur, biz de bunu görmezden gelmeyiz. Bu nedenle TİKA’nın başka ülkelerde bir ofisi olduğu halde Afganistan’da 3 tane ofisi bulunmaktadır. Bu da Türkiye’nin Afganistan’a ilgisini göstermektedir. Biz TİKA olarak şu ana kadar Afganistan’da bine yakın proje gerçekleştirdik, bundan sonra yeni projelerimizle yardım faaliyetlerimiz devam edecektir’’ dedi.

Yetim çocuklar ile tek tek ilgilenen Er, çocuklara kıyafet ve çanta hediye etti. İki ülke yetkilileri açılış kurdelesini birlikte kesip yetimhanenin binasını gezerek, hatıra fotoğraf çekildiler. Ayrıca TİKA tarafından katılımcı yetkililere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Mezar-ı Şerif Yetimhanesi, 200’e yakın çocuğa ev sahipliği yapabilecek kapasitede olup, şu an yetimhanede 110 çocuk kalıyor. Ayrıca eski binanın da tadilatı TİKA tarafından yapıldı.