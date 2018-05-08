TİKA, Afrika Birliği Zirvesi’nde görev alacak personele eğitim veriyor

Moritanya, 1-2 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Afrika Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, zirvede görev alacak ve konuk devlet başkanlarını ağırlayacak olan Moritanyalı 590 personele TİKA tarafından aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim programları tertip ediliyor.

Söz konusu eğitim programının ilk ayağı 3 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye’de başladı. Moritanyalı 20’si kadın olmak üzere toplam 23 personel aşçılık, servis ve kat hizmetleri alanlarında eğitim almak üzere Türkiye’ye geldi. TİKA ve Tüm Restoran Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TURES) işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında mutfak içi temel aşçılık eğitimi, pasta ve unlu mamuller eğitimi, pişirme teknikleri eğitimi, şef garsonluk eğitimi ve kat hizmetleri eğitimi başta olmak üzere hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan pek çok alanda teorik ve uygulamalı eğitim düzenleniyor.

Türkiye’de alanında uzman şefler ve yöneticilerden eğitim almakta olan Moritanyalı 23 personel, 3 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen proje açılış toplantısında Türkiye’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye tarafından Moritanya’ya verilen büyük destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Türkiye’de düzenlenen eğitim programının tamamlanmasının ardından eğitimlerin ikinci ayağının Moritanya’da başlaması ve 570 Moritanyalı personele TİKA tarafından TURES işbirliğinde eğitim programı düzenlenmesi planlanıyor.