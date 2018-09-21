TİKA Arakanlı Müslümanların yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde dünyanın en büyük kampına sığınan Arakanlı Müslümanların yanında olmaya devam ediyor.

TİKA, Bangladeş'in Cox's Bazaar bölgesinde dünyanın en büyük kampına sığınan Arakanlı Müslümanlara gıdadan temizliğe, sağlıktan eğitime kadar sağladığı destekler devam ediyor. Krizin başlangıcından bu yana saha faaliyetlerine devam eden TİKA, diğer yardım kuruluşları ile koordineli olarak sığınmacıların yaşamını kolaylaştırmaya çalışıyor. Emine Erdoğan'ın mülteci kamplarına gerçekleştirdiği ziyaretten sonra başlayan sıcak yemek dağıtımı da bir yıldan fazladır devam ediyor.

TİKA ile UNICEF işbirliğinde 30 okul tamamlandı

Yaklaşık 10 milyon kişiye sıcak yemek ulaştıran TİKA, 250 bin kişiye kuru gıda paketi, 100 bin kişiye hijyen paketi, 50 bin kişiye de Ramazan kolisi, 50 bin kişiye battaniye, bin 500 haneye solar panel ve aydınlatma üniteleri, bin aileye yakacak, 25 bin aileye de mutfak gereçleri dağıttı. Ayrıca bölgede yaşanan sel felaketinden etkilenen 50 bin kişiye gıda paketi verildi. Arakanlı Müslümanların yerleştiği alanda yaşayan 30 bin yerel halka da gıda yardımında bulunuldu. TİKA ile UNICEF işbirliğinde 30 okul tamamlandı. Okulların sayısının ilerleyen günlerde 100'e tamamlanması planlanıyor. Bunun yanı sıra kurulan oyun parkında her gün yaklaşık 5 bin çocuk, kamp alanının stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Başta Türkiye tarafından kurulan saha hastanesi olmak üzere kamp bölgesinde bulunan sağlık tesislerine 6 ambulans temin edildi. Arakanlı Müslümanların büyük çoğunluğunun yerleştirildiği Kutupalong genişleme sahasında bulunan Modhu Chara Kanalına çelik köprü yapımı çalışmaları ise devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiserliği (RRRC) tarafından yapılan sayıma göre 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Bangladeş'te 33 bin 956'sı kayıtlı, 857 bin 922'si sayılmış olmak üzere toplam 891 bin 878 Arakanlı Müslüman bulunuyor. Bu nüfusun yüzde 55'ini çocuklar oluşturuyor.