TİKA Bosna Hersek'te dikey tarım sistemi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te 50 aileye evlerinde sebze ve bitki yetiştirmelerini sağlayan dikey tarım sistemleri kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından “Topraksız Dikey Tarım Uygulamaları ile Kentsel Emekli ve Engelli Nüfusun Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Bosna Hersek'te 50 aileye evlerinde sebze ve bitki yetiştirmelerini sağlayan dikey tarım sistemleri kuruldu. Şehir merkezlerinde yaşayan engelliler, kadınlar, işsizler ve emeklilerin yararlandığı proje ile uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğin yanı sıra dikey tarım dezavantajlı gruplar için uygulanması kolay bir imkan sağlıyor. Evlerin duvarına kurulan ve 100'er adet özel özel tasarım saksıdan oluşan sistemin yarı otomatik sulama kolaylığı sayesinde aileler domates, biber, roka, marul gibi sebzeleri şehir hayatında kolayca yetiştirilebilecek. Kurulan sistemlerin ayrıca çevre kirliliğini azaltma, çeşitli biyolojik habitatlar oluşturma, doğal izolasyon görevi görme ve bu sayede de kış ve yaz döneminde ısıtma ve soğutma masraflarını azaltmaya yardımcı avantajları da bulunuyor.

Pilot uygulamadan ilk etapta 50 aile yararlandığı programdan elde edilecek geri dönüşlere göre, yaygınlaştırılarak Saraybosna'da 5 ayrı belediyede 400 aileye daha uygulanacak. Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, öğretim üyesi Prof. Dr. Lutfiya Kariç tarafından, iki ayrı yerel belediyede, faydalanacağı aileleri belirlendi ve sistemin nasıl kullanılacağına dair eğitimler verildi. Stari Grad belediyesinde yaşayan ve proje kapsamında evinin duvarına dikey tarım sistemi kurulan Amra Hanım, ''Bundan sonra biber, maydanoz, roka vb sebzeleri kendi evimde yetiştirebileceğim. Hem ev geçimine hem de taze ürünler tüketmemize katkı sağlayan bu destek için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.