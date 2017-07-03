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03 Temmuz 2017 14:17

TİKA Cezayirli basın mensuplarına 15 Temmuz’u anlattı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cezayir Program Koordinasyon Ofisi, Cezayirli medya mensupları ile bir araya gelerek, TİKA’nın, başta Cezayir olmak üzere dünyadaki faaliyetleri ve yıl dönümü yaklaşmakta olan 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında bilgilendirmede bulundu.

TİKA Cezayirli basın mensuplarına 15 Temmuz’u anlattı

03 Temmuz 2017 14:17


Cezayirli medya mensupları ile bir araya gelen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir Program Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TİKA’nın tarihçesi, görevleri ve 5 kıtada gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Ayrıca kısa bir süre önce resmi statüsüne kavuşan Cezayir Program Koordinasyon Ofisi tarafından Cezayir’de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projelere ilişkin bilgiler verildi. Toplantı kapsamında ayrıca, geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik film gösterimi gerçekleştirildi. FETÖ terör örgütünün Türkiye ve faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için oluşturduğu tehditlere değinildi.


Toplantıya katılan katılımcılar, Türkiye’yi kardeş bir ülke olarak gördüklerini ve birçok Cezayirlinin tatilini Türkiye’de geçirmeyi sevdiğini belirttiler. Yaşanan darbe girişiminden dolayı çok üzüntü duyduklarını ve sabahın ilk ışıklarına kadar Türkiye’den güzel haber gelmesini bekleyerek uyumadıklarını dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının, 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu dirayeti ve kahramanca direnişi takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.




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