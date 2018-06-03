TİKA Cibuti’de iftar ve gıda yardımı programları gerçekleştiriyor

Doğu Afrika’nın önemli liman ülkelerinin başında gelen Cibuti Cumhuriyetinde, TİKA tarafından Ramazan ayı münasebetiyle iftar programları ve gıda yardımı projeleri başlatıldı. Başkent Cibuti’de, Cibuti Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğinde yoğun katılımlı 750 kişilik iftar yemeği TİKA tarafından gerçekleştirildi. Cibutili ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocukların davet edildiği iftar yemeği kapsamında, 200 yetim çocuğa yönelik bayramlık hediyeler dağıtıldı.

TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Zülküf Oruç’un katılımlarıyla gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Cibuti Diyanet, Evkaf ve Kültür Bakanlığı, Cibuti Kadın ve Aile Bakanlığı, Cibuti Sosyal Kalkınma Ajansı yetkilileri katılım sağladı.

Cibuti’nin Kuzeyinde bulunan ve Doğu Afrika’nın tarihi bağlamda önem taşıyan, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin liman olarak kullandığı Tadjourah vilayetinde ise Osmanlı Devleti’nin bölgedeki son Valisi Ebubekir Paşa’nın soyundan gelen Tadjourah Sultanı Abdoulkader Houmed’in katılımıyla 150 kişilik bir iftar yemeği TİKA tarafından düzenlendi. İftara, Tadjourah Valisi Abdoulmalik Mohamed Bonota, kanat önderleri ve bölge halkı katılım sağladı.

Sultan Abdoulkader Houmed ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Cibuti arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin Osmanlı Devleti’nin liman olarak kullandığı Tadjourah vilayetinde, TİKA tarafından düzenlenen iftar yemeğiyle birlikte bölge halkı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sağlamasından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

TİKA tarafından düzenlenen etkinler kapsamında, Cibutili ihtiyaç sahibi bin 136 aileye yönelik Gıda Yardımı Projesi ‘de başlatıldı. Bu çerçevede, Başkent Cibuti’nin sosyoekonomik anlamda az gelişmiş ve dar gelirli 5 bin 600 kişinin faydalanacağı, toplamda bin 136 aileye yönelik gıda yardımları gerçekleştirildi.