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TİKA, Gürcistan'da Gaziler Günü'ne ev sahipliği yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), teknik donanım desteğinde bulunduğu Gürcistan Gazi İşleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği Gaziler Günü’ne ev sahipliği yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), teknik donanım desteğinde bulunduğu Gürcistan Gazi İşleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği Gaziler Günü'ne ev sahipliği yaptı.


Gürcistan'da Gaziler Günü sebebiyle Gori, Batum, Ahıska gibi büyük şehirlerde çeşitli kutlamalar düzenlendi. Bunun yanı sıra Tiflis'te Gazi İşleri Genel Müdürlüğü merkezi ofislerinde de Gaziler Günü için resepsiyon düzenlendi. TİKA'nın donanımını yaptığı konferans salonunda gerçekleşen resepsiyona Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Geliştirme ve Altyapı Bakanı Maia Tskitişvili, Savunma Bakanı Levan İzoria, Gazi İşleri Genel Müdürü Vladimer İmnadze ile gaziler ve aileleri katıldı. Gaziler için bu özel günde herkesi bir araya getiren ve toplantı yapma imkanına kavuşturan TİKA'ya minnettar olduklarını belirten İmnadze, ''Gürcistan Başbakan Yardımcısının da katıldığı bu toplantıda herkesin huzurunda bize bu salonun teknik ekipmanını sağlayan TİKA'ya bir kez daha çok teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

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