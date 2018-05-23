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23 Mayıs 2018 10:42

TİKA Herat’ta 250 yetim için iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan’da Herat Bibi Sümeyye Yetimhanesi’nde yetimlere iftar verildi.

TİKA Herat’ta 250 yetim için iftar programı düzenledi

23 Mayıs 2018 10:42


Herat Bibi Sümeyye Yetimhanesi’nde TİKA tarafından yetimler için düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yetimhane Kızlar Korosu tarafından seslendirilen ilahilerin ardından yemeğe geçildi. İftar programında konuşan Herat Hac ve Evkaf İdaresi Başkanı Seyyid Ahmed Şirzadi, Türklerin asırlar boyunca İslam’ın hizmetkarı olduğunu vurgulayarak, TİKA’nın Herat’ta bulunmasından ve verdiği hizmetlerden son derece memnun olduklarını söyledi.


TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar ise Afganistan’da verdikleri çok yönlü hizmetlerde yetimleri asla unutmadıklarını ve kalıcı faaliyetlerin hazırlıkları içerisinde olduklarını söyledi.


İftar programına TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, Herat Hac ve Evkaf İdaresi Başkanı Seyyid Ahmed Şirzadi, Herat Başsavcısı Hace Abdülhak Ahmedi, Herat Ticaret İdaresi Başkanı Cemile Bahadıri ve Afganistan Kadınlar Birliği Başkanı Maria Beşir’in de bulunduğu 250 kişi katıldı.




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