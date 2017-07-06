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06 Temmuz 2017 14:37

TİKA Karadağ’da balıkçılık sektörünün sorunlarını yerinde inceledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılan “Karadağ’da Balıkçılık Sektörünün Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden uzman heyet Karadağ’a inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

TİKA Karadağ’da balıkçılık sektörünün sorunlarını yerinde inceledi

06 Temmuz 2017 14:37


Adriyatik Denizi’ne 294 kilometre kıyısı bulunan, ayrıca birçok göl ve nehre sahip olan Karadağ’da balıkçılık yeterli seviyede yapılamıyor. Milli gelirinin büyük bir bölümünü turizm sektörünün oluşturduğu Karadağ açısından balıkçılık sektörünün geliştirilmesi ekonomik olarak büyük önem taşıyor. TİKA’nın Karadağ genelinde sürdürdüğü gelir getirici ve istihdamı artırıcı projeler kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden balıkçılık alanında uzman heyet ülkedeki balıkçılık potansiyellerini araştırmak ve fizibilite çalışması yapmak için Karadağ’a bir çalışma ziyareti düzenledi. Heyet, ziyaret kapsamında Karadağ’ın Kotor, Bar, Hersek Novi, Nikşiç ve başkent Podgoritsa şehirlerindeki balık yetiştirme çiftlikleri, balık halleri ve soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.




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