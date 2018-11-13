TİKA, Karadağ'da eğitim altyapısını desteklemeye devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Dinoşa 29 Kasım İlköğretim Okulunun kapsamlı tadilatını yaptı.

TİKA, Karadağ'da hem öğrenci ve öğretmenlerin çağın gereksinimlerine uygun, modern ve kaliteli bir eğitim ortamına kavuşmasına, hem de Karadağ Milli Eğitiminin modernizasyonu konularında önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

2018 yılı eğitim projeleri dahilinde Karadağ Milli Eğitim Bakanlığı ve TİKA işbirliğinde tamamlanan Dinoşa 29 Kasım İlköğretim Okulu Tadilatı Projesi ile 1960 yılında inşa edilen ve 2000 yılında eklenen yeni bina ile birlikte mevcut halini alan okulun tadilatı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, dış cephe ve iç mekan izolasyon, boya badana işleri, eski çatı konstrüksiyonunun değiştirilerek yeni çatı imalatı yapılması, tüm ıslak hacimlerin yenilenmesi, kapı pencere doğramalarının değiştirilmesi, zemin döşemelerinin yenilenmesi gibi kapsamlı tadilat işlemleri yapıldı.

30 kişilik eğitim ve yönetim personeli ile 180 öğrenciye eğitim veren okulun müdürü Ajşa Djokaj ve öğrenci velileri, büyük kısmı 20 yıldan fazla bir süredir tadilat görmeyen okulun, TİKA tarafından yenilenmesinin kendileri için çok büyük bir yardım olduğunu ifade ederek yardımdan dolayı Türk milletine ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.