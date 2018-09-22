TİKA Karadağ'da İletişim Altyapılarını Desteklemeye Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Karadağ'ın ilk özel radyosu olan Elita Radyosuna donanım desteği sağlandı.

2002 yılında kurulan Elita radyosu yayınlarını Karadağca ve Arnavutça dillerinde gerçekleştiriyor. Bölgede yaşayanlar tarafından ilgiyle takip edilen radyo kanalı ayrıca yayınlarında TRT'nin Arnavutça yayınına bir saat süre ayırıyor.

TİKA, radyonun mevcut durumda sürdürülen yayınların daha iyi şekilde hazırlanması, sunulması ve daha geniş kitlelere daha sağlıklı şekilde ulaştırılması amacıyla radyo yayıncılığında kullanılan teknik ekipman desteğinde bulunuldu.

Elita Radyosu Müdürü Vera Katana, proje kapsamında sağlanan desteğin kendileri için çok değerli olduğunu, yayınların oluşturulması ve iletilmesi bakımından proje ile daha iyi bir konuma geldiklerini ve yapılan yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.