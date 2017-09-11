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11 Eylül 2017 15:03

TİKA, Karadağ’daki Hüseyin Paşa Camii’ni koruma altına alıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde bulunan tarihi Hüseyin Paşa Camii’nin bahçe duvarının inşasını ve çevre düzenlemesini yapacak.

TİKA, Karadağ’daki Hüseyin Paşa Camii’ni koruma altına alıyor

11 Eylül 2017 15:03


Başta Balkanlar olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yürüttüğü çeşitli teknik yardım ve iş birliği projelerinin yanı sıra ortak tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sahip çıkılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu üstlenen TİKA, bu amaçla faaliyet gösterdiği ülkelerde bulunan ecdat yadigarı eserlerin restorasyon çalışmalarını yaparak önemli projelere imza atıyor. TİKA, Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde bulunan ecdat yadigarı Hüseyin Paşa Camii’nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesi için iş birliği protokolü imzaladı. İmza törenine Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Pljevlja Belediye Başkanı Mirko Djaçiç, TİKA yetkilileri ve birçok davetli katıldı.


Törende konuşan Büyükelçi Galip, TİKA’nın Karadağ’da hayatın birçok alanına katkı sağlayacak önemli projeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Osmanlı’nın Balkanlar’daki en güzel eserlerinden biri olan beş asırlık Hüseyin Paşa Camii’nin bahçe duvarı ve çevre düzenlenmesi projesinin yapılmasına imkan sağlayan Karadağ Hükümetine, Pljevlja Belediyesine ve Karadağ İslam Birliğine teşekkür etti.


Pljevlja Belediye Başkanı Mirko Djaçiç de, belediye olarak TİKA ile birçok alanda son derece iyi bir iş birliği içinde olduklarını kaydederek, Hüseyin Paşa Camii’nin dinler arası hoşgörünün sembolü olduğunu vurguladı. Djaçiç, TİKA’ya projeye katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, TİKA’nın ülkede gerçekleştirdiği tüm yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek, Karadağ İslam Birliğinin bu yardımlar sayesinde varlığını sürdürdüğünü söyledi. Karadağ’da gerçekleştirilen en önemli projelerin destekçisinin her zaman Türk kurumları olduğunu belirten Feyziç, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.



“Türk halkının dostluğunu Karadağ’ın tüm bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz”


TİKA Karadağ Koordinatörü Ahmet Altun, TİKA’nın Karadağ genelinde önemli projelere imza attığını ve Türk halkının dostluk elini Karadağ’ın tüm bölgelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Altun, ecdat yadigarı Hüseyin Paşa Camii’nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirterek, Karadağ’a yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti.


Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde Osmanlı’nın Balkanlar’daki en güzel eserlerinden biri olan ve Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1570 yılında yapılmış olan beş asırlık Hüseyin Paşa Camii, Sakal-ı Şerif’in yanı sıra dört asırlık kilim ve el yazması Kur’an-ı Kerim’e ev sahipliği yapıyor. 42 metrelik Balkanlar’daki en uzun minaresi ve masmavi kubbesiyle görenleri kendine hayran bırakan tarihi cami, içindeki kalem işleriyle de dikkat çekiyor. Her yıl Kadir Gecesi’nde Sakal-ı Şerif’i görmek için Müslümanların yanı sıra Hristiyanların da ziyaret ettiği cami, bu özelliğiyle bölgedeki diğer camilerden ayırt ediliyor. Proje kapsamında Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen tarihi caminin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesinin yapılıp korunma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.




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