TİKA Kosova’da bir kreşi yenileyerek hizmete açtı

TİKA, Kosova’nın bağımsızlığının 10. yılında Kosova Savaşı’ndan 19 sene sonra savaş sürecinde en çok zarar gören bölgelerin başında gelen Drenas bölgesindeki Ardhmeria Kreşi’ni yenileyerek hizmete açtı. Kosova’da 1982 yılından bu yana eğitim veren ve Drenas’taki tek belediye kreşi olan Ardhmeria Kreşi, 9 ay-6 yaş arasında 97 öğrenciye hizmet sunuyor. 2001 yılından bu zamana kadar hiçbir tadilat ve donanım desteği sunulmayan kreşteki Arnavut çocukların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim alabilmeleri için TİKA tarafından destek sağlandı.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TİKA’nın Kosova ve dünyanın her tarafında kalkınma projeleri gerçekleştirdiğini, geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitim aldıkları bu kreş projesinin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Drenas Belediye Başkanı Ramiz Lladrovci ise, bu güzel işbirliğinden dolayı Priştine Büyükelçisi, TİKA Kosova Koordinatörü ve çalışanlarına Drenas Belediyesine teşekkür etti. Kreşin kötü durumda olduğunu ve söz konusu projenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Lladrovci, desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti. Lladrovci, önümüzdeki dönemde de Kosova genelinde Büyükelçilik ve TİKA ile işbirliklerine geniş bir kapsamda devam etmek istediklerini belirtti.

Ardhmeria Kreşi Müdürü Minira Halılaj yaptığı konuşmada, TİKA tarafından donanımı ve tadilatı gerçekleştirilen kreşin açılışında bulunmaktan dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, TİKA’nın ilk ziyareti esnasında kendilerine Drenas’taki çocukların Priştine’deki çocuklarla aynı şartlarda okuması gerektiğini ifade etti. TİKA’nın Drenaslı çocuklara bu şartları sağladığını ifade eden Halılaj, kendi adına, çalışanlar, veliler ve öğrenciler adına TİKA’ya teşekkürlerini iletti.