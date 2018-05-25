TİKA Kosova’da İftar yemeği düzenledi

TİKA’nın düzenlediği İftar programında konuşan T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Ramazanın tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “Kosova’da çok etnikli, çok kültürlü bu dost ülkede Türkiye olarak en büyük temennimiz Kosova’da barış ve huzurun daim olması, karşılıklı anlayış, saygı ve hoşgörü çerçevesinde birlik ve beraberliğin devam etmesi. Bu anlayışla Türkiye olarak Büyükelçiliğimiz, askerimiz ve TİKA başta olmak üzere ve tüm kurumlarımızla en başından beri Kosova’nın yanında olduk,bundan sonra da olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj da bu iftar yemeğinin tarihe yeniden dönüşü teşkil ettiğini belirterek, Kosova’ya sürekli olarak destek sağlamasından dolayı Türkiye devletine teşekkürlerini ifade etti. Türkiye’nin her zaman Ramazan’a özen gösterdiklerini ve kimliklerini koruduklarını kaydeden Hoxhaj, bu iftarda ve oruç boyunca yaşamın anlamını bulduğunu belirterek, ’’Kültürümüzle ve kim olduğumuzla gurur duymaktayız ve sadece bağımsız Kosova’da değil her zaman beraberdik. Tarih boyunca birlikte çalıştık ve barış uğruna birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İftar programına Kılıç’ın ve Hoxhaj’ın yanı sıra Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Altyapı Bakanı Pal Lekaj, Sağlık Bakanı Uran İsmaili, Kosova İslam Birliği Müftüsü Naim Ternava’nın yanı sıra Kosova meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, Kosova Türk Temsil Heyeti, Yunus Emre Enstitüsü, Kosova Maarif Okulları ve Kosova’daki Türk kurum ile kuruluş temsilcileri ile Kosova kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.