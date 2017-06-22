TİKA Lübnan’da çocukların yüzünü güldürdü

Lübnan’ın Türkmen köylerinden olan Havvara’da çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye edildi. Çocuklara kıyafet setleri teslim edilerek, bayramı sevinç içerisinde karşılamaları amaçlandı. 140 çocuğun bayram öncesi yeni kıyafetlere kavuşturulduğu dağıtımda TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, “Kültürel projelerimiz çerçevesinde çoğunluğu Türkmenlerden oluşan çocuklarımıza bayram geleneğini yaşatmaları ve bayrama mutlu bir şekilde girebilmeleri için küçük birer hediye verdik. Kardeş ülke Lübnan’da her alanda süren projelerimiz artarak devam edecektir” dedi.