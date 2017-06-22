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22 Haziran 2017 12:53

TİKA Lübnan’da çocukların yüzünü güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan’ın Türkmen köylerinden Havvara’da yaşayan çocuklara giyim desteğinde bulunuldu.

TİKA Lübnan’da çocukların yüzünü güldürdü

22 Haziran 2017 12:53


Lübnan’ın Türkmen köylerinden olan Havvara’da çocuklara Ramazan Bayramı dolayısıyla kıyafet hediye edildi. Çocuklara kıyafet setleri teslim edilerek, bayramı sevinç içerisinde karşılamaları amaçlandı. 140 çocuğun bayram öncesi yeni kıyafetlere kavuşturulduğu dağıtımda TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, “Kültürel projelerimiz çerçevesinde çoğunluğu Türkmenlerden oluşan çocuklarımıza bayram geleneğini yaşatmaları ve bayrama mutlu bir şekilde girebilmeleri için küçük birer hediye verdik. Kardeş ülke Lübnan’da her alanda süren projelerimiz artarak devam edecektir” dedi.




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