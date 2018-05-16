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16 Mayıs 2018 18:11

TİKA Mezar-ı Şerif’te yetimlere uçurtma şenliği düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sosyal etkinlikler çerçevesinde Mezar-ı Şerif İl yetimhanesinin çocuklarına yönelik tarihi bir mekanda "Gök yüzü herkesindir" sloganıyla “TİKA Uçurtma Şenliği” düzenledi.

TİKA Mezar-ı Şerif’te yetimlere uçurtma şenliği düzenledi

16 Mayıs 2018 18:11


Uçurtma Şenliğine, Mezar-ı Şerif İl Yetimhanesinden yaklaşık 100 çocuk katıldı. TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Zühtü Çal, etkinliğin, yetimlere yetimhane dışında keyifli zaman geçirerek sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti. Mezar-ı Şerif İl Yetimhane Müdürü Ruhefza Ekberi, TİKA’ya Mezar-ı Şerif yetimhanesine yönelik sosyal aktivite kapsamında yapmış olduğu uçurtma şenliğinden dolayı teşekkürlerini belirtti. Ekberi, “Çocuklar uçurtma şenliğinin yetimhane dışında yapılacağını duyduktan sonra büyük heyecan ve mutluluk yaşadılar. Bu tür etkinliklerin sık sık yapılması çocukların sosyal alanında gelişmesine katkı sağlıyor. TİKA yaptığı etkinlik ile yetim çocukların yüzünü güldürdü ve hatıralarında kalacak mutlu bir gün yaşattı” dedi.


Program uçurtma uçurtulması, çeşitli oyunların oynanması, Afganistan kurucusu Zahir Şah zamanında yapılan köşk hakkında bilgilendirilme ve tarihi mekanın gezilmesi ile sona erdi.




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