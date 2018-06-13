TİKA, Ramazan’da da Filistinlilerin yanında

Nablus’ta ihtiyaç sahibi ailelere her gün ücretsiz sıcak yemek sağlayan ve giderleri yardımsever insanlar tarafından karşılanan El Hayr imarethanesinin bir günlük masrafı TİKA tarafından karşılanarak yetim ve ihtiyaç sahibi bin 200 aileye iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Nablus El Hayr imarethanesindeki iftarlık yemek dağıtımı programına, TİKA ODAF Dairesi Başkanı Keman Özdemir’in yanı sıra Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu, Nablus Belediyesi Başkanı Adli Yaiş ve TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz katıldı.

Bin 200 aileye iftarlık sıcak yemek dağıtım programının ardından Nablus’ta tarihi bir mekan olan Han El Vekale’ye geçildi. TİKA, Han El Vekale’de yetim çocuk ve annelerinin katıldığı 250 kişilik bir iftar programı düzenledi. İftara katılan yetim çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Nablus’taki iftarlık yemek dağıtımı ve iftar programlarına katılan TİKA ODAF Dairesi Başkanı Özdemir, TİKA’nın Filistin’de gerçekleştirdiği projelerle Filistin halkının her zaman yanında olduğunu ifade etti. Özdemir, TİKA’nın Ramazan ayının başlamasıyla da insani faaliyetlerle Filistin halkını desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, dağıtımı yapılan iftarlık ve gerçekleştirilen iftar programları vesilesi ile Filistin’de bulunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Nablus Belediye Başkanı Adli Yaiş, TİKA’nın hiçbir karşılık beklemeden, eğitimden kültüre hemen hemen her alanda hem Filisin halkının kalkınmasına katkı sağlayacak hem de tarihi mirasa sahip çıkacak önemli projeler gerçekleştirdiğini kaydetti. TİKA’nın insani konularda da Filistin halkının her zaman yanında olduğunu dile getiren Yaiş, özellikle Ramazan ayının başlamasıyla gıda paketi, iftarlık dağıtımları, tıbbi malzeme ve ilaç desteği ile tamamen insanı hedefleyen bu faaliyetler için TİKA’ya ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA, Ramazan ayının başlamasıyla Batı Şeria ve Gazze’deki mülteci kampları dahil ihtiyaç sahibi ailelere 2 bini aşkın gıda paketi desteği sağladı ve Gazze’nin her gün farklı bölgesindeki bin muhtaç aileye iftarlık sıcak yemek dağıtım faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca, El Halil Şehrinde 3 bin 500 ihtiyaç sahibi ailenin bir günlük iftarlığı TİKA tarafından karşılanarak Hazreti İbrahim Tekkesi imarethanesinde dağıtımı yapıldı ve aynı gün yetim çocuklar ve yakınlarının davet edildiği bir iftar programı düzenlendi. TİKA, Ramazan ayında 20 bini aşkın gıda paketi dağıtımına ek olarak Ramazan ayı boyunca 35 binin üzerinde de ihtiyaç sahibi aileye iftarlık sıcak yemek sağladı.