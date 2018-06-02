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02 Haziran 2018 13:44

TİKA, Ramazan’da terör mağduru Türkmenleri yalnız bırakmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı yardımları kapsamında Irak’ta terör mağduru aileleri yalnız bırakmadı.

TİKA, Ramazan’da terör mağduru Türkmenleri yalnız bırakmadı

02 Haziran 2018 13:44


TİKA, dünyanın 150 ülkesinde Ramazan ayı yardım faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda programın 1. günü Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağında 500 aileye gıda paketi dağıtarak aynı günün akşamında 250 kişiye iftar verdi.


Türkmen Kardeşlik Ocağı’nda yapılan iftar etkinliğine Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Yaşar, TİKA Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer ve Türkmen vatandaşlar katıldı.


İftar programı öncesi ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtıldı. Dağıtım sırasında açıklamada bulunan TİKA Bağdat Koordinatörü Esmer, yardım dağıtma programının 3 gün süreceğini söyleyerek başkent Bağdat’tan başladıklarını, programın 2. ve 3. gününde Telafer, Musul ve Kerkük’te devam edeceklerini ifade etti.


Türkmen Kenti Telafer’in kalkınmasına destek veriyor


TİKA, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ saldırılarına maruz kalan Telafer’in enkaz temizliğine, 5 ay süre ile 150 Türkmen gence istihdam sağladı. Ayrıca ilk, orta ve lise olmak üzere 3 okulun tadilat ve donanımını gerçekleştirdi.


Yerel yetkililer ile görüşmelerde elektrik, su ve sağlık projeleri ele alındı. Telafer’e dönüş yapan ihtiyaç sahibi 2000 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Bunun yanı sıra TİKA verdiği hediyelerle yetim çocukların yüzünü güldürdü.


Musul’da 1000 kişiye iftar programı


Yardım programlarının 2. günü Musul’un Reşidiye kentinde çoğunluğu Türkmen aile olmak üzere 2000 aileye gıda kolisi verildi. TİKA ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul İl Başkanlığı işbirliğinde 1000 kişilik iftar programı düzenlendi.


Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer yaptığı konuşmada iftar programına katılanlara teşekkür ederek Musul’daki kardeşlerimizle aynı sofradan olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.


Söz konusu programın son gününde TİKA ve Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği koordinasyonunda şehit ve ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi dağıtıldı.


Dernek Başkanı Haşim Muhtaroğlu, Ramazan ayında şehit ve yoksul aileleri yalnız bırakmadıkları için Türkiye’ye ve TİKA’ya şükranlarını ifade etti.


Ayrıca Kerkük’te Telaferli göçmenler için Türkiye’nin desteğiyle kurulan Yahyava kampında 700 aileye gıda kolisi dağıtıldı.


Yahyava kampında, 2014 yılında DEAŞ saldırılarından etkilenerek evini yurdunu terk etmek zorunda kalan 3728 kişi zor şartlar altında yaşama tutunuyor.




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