TİKA Romanya’da kültürel diplomasiye katkı sağlıyor

Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk-Tatar Tarihi Araştırmaları Kürsüsünün açılış törenine Ovidius Üniversitesi Rektörü Sorin Rugina, fakülte dekanları, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Uygar Sertel, TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Romen yetkililerin, Türk-Romen dostluğuna vermiş olduğu destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini ilettiği açılış töreninde, TİKA’nın üniversiteler ile yapacağı müşterek projeler ile iki ülke arasında ilim ve bilim insanlarının ortak çalışmalarına ve uzun yıllar var olan Türk-Romen ilişkilerinde kültürel diplomasiye katkı sağlanmasına çalışılacağı vurgulandı.

TİKA tarafından tüm tadilatı yapılarak yenilenen, akıllı tahtalar, Projeksiyon-bilgisayar ve modern eğitim materyalleri ile de desteklenen “Hamdullah Suphi Tanrıöver Türk-Tatar Tarih Araştırmaları Kürsüsü’’ adına yakışır şekilde Türk dünyasına katkı sağlayacak ve yeni nesillerin ve ilim insanlarının yetişmesine imkan verecek.

Milli Hatip Hamdullah Suphi Tanrıöver

Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen, milletvekili, siyasetçi. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Meclis’te yaptığı coşkulu konuşmaları nedeniyle “milli hatip” ve “cumhuriyet hatibi” olarak tanınan bir siyaset adamı ve yazardır. İki defa Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Siyasi yaşamının yanı sıra Türk Ocakları’nın başkanlığını yürüttü. Türk Ocakları’nın kapatılmasından sonra 13 yıl Bükreş’te büyükelçilik görevinde bulundu. Yurda geri döndüğünde Türk Ocakları’nı tekrar kurdu; ismi, aralıklarla toplam 34 yıl başkanlık ettiği bu kurum ile özdeşleşti. İstanbul’daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındı. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920) Antalya üyesi olarak seçildi. Tanrıöver’in en büyük hizmetlerinden biri de Türk Ocağı binası yaptırması oldu. İstanbul milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Bükreş Büyükelçiliği sırasında Bükreş’te büyük bir Türk Mezarlığı yapılmasını ve kasaba ve köylerde Türkçe eğitim yapan okullar açılmasını sağladı.