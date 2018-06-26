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26 Haziran 2018 13:13

TİKA Sierra Leone’de yetimlerin yanında

Africa Humanitarian Relief Foundation tarafından Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da yaptırılan ve 216 yetim kız çocuğunun kalacağı bir yetimhanenin donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından sağlandı.

TİKA Sierra Leone’de yetimlerin yanında

26 Haziran 2018 13:13


TİKA, Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da 216 yetim kız çocuğunun kalacağı bir yetimhaneye donanım desteğinde bulundu.


Freetown’da bugün 124 yetim kız çocuğunun kaldığı ve Eylül ayı itibariyle mevcudu 216’ya ulaşacak yetimhane, ilk yılı olması nedeniyle sadece ilkokul kısmıyla hizmet verirken, yetimhanede Eylül ayı itibariyle orta öğretim ve sağlık meslek liselerinin de faaliyete geçeceği ve yetimhanede gelecek yıl içinde öğrenci sayısının 400’e ulaşacağı bildirildi.


TİKA tarafından yapılan projeyle, yemekhanelerde kullanılmak üzere masa ve sandalyeleri ile birlikte yiyeceklerin muhafazası için buzdolabı ve dondurucular kuruldu. Buna ek olarak, Freetown’da yer alan yetimhanenin şehir şebekesinin olmaması nedeniyle elektrik sıkıntılarının kalıcı çözümü için ’Yenilenebilir Enerji-Güneş Enerji Sistemleri’nin kurulumu ve aydınlatma ihtiyaçlarının çözümü için akü ve şarj kontrol ünitelerinin kurulumu gerçekleştirildi.


TİKA tarafından temin edilen malzemeler, Africa Humanitarian Relief Foundation Dernek Başkanı Osman Sidique Dumbuya ve Asistan Muhaward Hafız Turay’a teslim edildi. Çocuklar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya teşekkür etti.




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