TİKA Sudan’da Osmanlı eserlerini yeniden canlandırıyor

TİKA, Osmanlı dönemi yapılarından olan Hartum Mescidi Kebir’in Restorasyonu ve Çevre Projesi’nin yapımına ilişkin protokolü Hartum’da imzaladı. Sudan Federal Turizm, Tarihi Eserler ve Yaban Hayatı Bakanlığı Tarihi Eserler Genel Müdürlüğü tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun en son valisi olan Abbas Hilmi Paşa zamanında 1902 yılında yapımına başlanan ve 1912 yılında tamamlanan Mescidi Kebir’in mimari, inşaat, mekanik, elektrik uygulama projeleri onaylandı. TİKA tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında Sudan Federal Turizm Bakanlığı, Hartum Valiliği ve TİKA arasında tarafların yükümlülüklerine ilişkin protokol, Hartum Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Hartum Valisi General Abdurrahim Mohamed Hussein, Türkiye ve Sudan’ın çok sıkı temellere oturmuş ezeli ve ebedi bir dostluğu olduğunu belirterek, Türkiye’yi her yönü ile yakından takip edip örnek aldıklarını ve TİKA’nın Sudan’da sadece merkezlerde değil, en ücra yerlerde bile gerçekleştirdiği projelerden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Hussein, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Hartum Eyaleti Turizm ve Enformasyon Bakanı Muhammed Yusuf el Diger, TİKA’nın Sudan’da büyük işlere imza attığını dile getirerek, "TİKA, farklı alanlarda Sudanlılara Türkiye’nin tecrübelerini aktarıyor. Mescid-i Kebir’in restorasyonu sadece ülkemize değil, bütün Müslümanlara yapılan güzel bir hizmet olacak" ifadelerini kullandı.

TİKA’nın tarihi mekanları canlandırdığına işaret eden Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ise, "TİKA yaptığı projelerle iki milletin ortak tarihini canlandırıyor. Sudan’ın El Faşhir şehrindeki Sultan Ali Dinar Sarayı’nın restorasyonu yakın zamanda bitecek ve açılışı yapılacak. Sevakin Adası’nın da aslına uygun yenileme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor’’ şeklinde konuştu.

Törene Hussein, Yousuf el Diger ve Neziroğlu’nun yanı sıra Sudan Federal Evkaf Bakanı Abu Bekr İbrahim Osman, Sudan Federal Turizm Bakanlığı Tarihi Eserler Genel Müdürü Dr. Abelrahman Mohamed ve Tarihi Eserler Yönetim Kurulu üyeleri, TİKA Hartum Program Koordinatörü Celalettin Güngenci ve çok sayıda bürokrat katıldı.