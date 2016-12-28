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28 Aralık 2016 17:41

TİKA Tacikistan’da sağlık projelerine devam ediyor

TİKA Tacikistan’da sağlık projelerine devam ediyor

28 Aralık 2016 17:41

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan’ın Vahdat şehrine bağlı Karsang köyünde bulunan, yılda ortalama 5 binden fazla hastaya hizmet veren sağlık ocağına tadilat desteğinde bulunuldu.
Sağlık sektörünün altyapı ihtiyacının oldukça fazla olduğu Tacikistan’ın Vahdat şehtine bağlı Karsang köyünde bulunan sağlık ocağı 3 doktor ve 12 hemşire ile 8 bin 110 nüfuslu köyde yıllık ortalama 5 binden fazla hastaya hizmet veriyor. 1962 yılında inşa edilen, ancak geçen süre zarfında onarım yapılmayan sağlık ocağının tadilat ve bakımı TİKA tarafından gerçekleştirildi.
Dış ve iç cephe bakımının 1962 yılından bu yana yapılmamasından dolayı çok eski bir görünüme sahip olan sağlık ocağı binasının duvar, zemin, tavan ve kapı/pencerelerinin bakım ve tamiratı TİKA tarafından yapıldı. Vahdat Şehri Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Dilbar Burakova, proje ile ilgili yaptığı açıklamada TİKA’nın gerçekleştirmiş olduğu desteğin kendileri ve sağlık ocakları için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek yapılan işin üst kalitede gerçekleştirilmesinden ve dostane yardımlarından dolayı TİKA’ya teşekkürlerini ifade etti.



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