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24 Mayıs 2018 11:09

TİKA Tayland’da iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tayland’da 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Bang Uthit Camii’nde yaklaşık 300 kişinin katıldığı bir iftar programı düzenlendi.

TİKA Tayland’da iftar programı düzenledi

24 Mayıs 2018 11:09


İftar programına Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Tayland Müslüman Dünyası Politika Merkezi yetkilisi Narong Vosgsumitr ve THY Tayland Direktörü Ahmet Tuğcu da katıldı. Programda yaptığı açıklamada Türkiye’nin bölgede sevilen bir ülke olduğunu belirten Tayland Müslüman Dünyası Politika Merkezi yetkilisi Narong Vosgsumitr, yapılan yardımların ülkesinde memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, gerçekleştirilen iftar programından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.


Tayland Müslümanları (Siam Krallığı), Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı sevgisi ve hilafete olan bağlılıklarını göstermek amacıyla cami giriş kapılarının üzerine Osmanlı devlet arması işliyorlardı. Hilafetin kaldırılmasının ardından ülkede bu uygulamaya son verildi ancak Bang Uthit Camii’ndeki Osmanlı devlet arması hala muhafaza ediliyor.




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