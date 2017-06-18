Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 16:56

TİKA Ukrayna’daki yaşlılara sahip çıkıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna’nın Çerkası vilayetinde bulunan Geriatri Pansiyonu’na tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu.

TİKA Ukrayna’daki yaşlılara sahip çıkıyor

18 Haziran 2017 16:56


Ukrayna’nın merkezi konumundaki Çerkası vilayetinde kuruluşunun 40. yıl dönümü ve aynı zamanda zafer ve anma günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında TİKA tarafından tadilat ve donanımı gerçekleştirilen Çerkası Geriatri Pansiyonu hizmete açıldı. Çerkası Valisi Yuriy Tkaçenko, valilik olarak Çerkası bölgesinde olumlu sosyal ortamın oluşturulması için ellerinden geleni yaptıklarını ancak kısıtlı bütçe imkânlarından ötürü her ihtiyacı karşılayamadıklarını ifade ederek, “Ne mutlu bizlere ki Türk dostlarımız hep yanımızdadır. TİKA desteğiyle Çerkası bölgesinde birçok önemli projeye imza atıldı. Pansiyonunuzda yapılan çalışmalar da işbirliğimizin en parlak örneklerindendir. Valilik ve tüm Çerkası bölgesi adına taleplerimize duyarlılık gösteren TİKA’ya minnettarım” dedi.


TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat ise, TİKA’nın Ukrayna kalkınma önceliklerine göre muhtelif alanlarda faaliyet gösterdiğinin altını çizerek, sosyal alana özel önem atfedildiğini belirtti. Ukrayna milli şairi ve kahramanı Taras Şevçenko’nun memleketi olan Çerkası bölgesinde proje yapmaktan memnuniyetini dile getiren Bolat, “Büyüklere saygı tüm dinlerin temelindedir. Yaşlılarımıza saygı ve sevgi göstermek Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Ukrayna toplumunda da aynı geleneklerin yaşatıldığına şahit oluyoruz. Karadeniz havzasının iki önemli ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler dostluk ve işbirliği temeline dayanmaktadır. Batı Ukrayna halkı, I. Dünya Savaşı sırasında şehit düşen askerlerimizin şehitliklerine sahip çıkmıştır. Minnettarlık borcu olarak şehitliklerimizin bulunduğu topraklarda proje yapmaktayız. Saygıdeğer pansiyon sakinleri, size destek sağlamayı da minnettarlık borcu biliriz” şeklinde konuştu.


Konuşmaların akabinde Çerkası Geriatri Pansiyonu binası gezildi. TİKA tarafından yapılan tadilatla pansiyonun yemekhane ve mutfak bölümlerinin fiziki şartları iyileştirildi. Yine TİKA tarafından temin edilen donanım malzemeleri ile engellilerin fizik tedavisi için elverişli koşullar oluşturuldu. 160 yatak kapasiteli Çerkası Geriatri Pansiyonu’nda destek ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan engelli, malulen emekli ve eski gazilere konaklama ve bakım hizmetleri sunuluyor. Pansiyon bünyesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde hastaların felç geçirmesi sonrasında sakatlığın önüne geçilmesine yönelik özel rehabilitasyon programları uygulanarak bu alanda başarılar kaydediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:01
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!