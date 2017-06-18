TİKA Ukrayna’daki yaşlılara sahip çıkıyor

Ukrayna’nın merkezi konumundaki Çerkası vilayetinde kuruluşunun 40. yıl dönümü ve aynı zamanda zafer ve anma günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında TİKA tarafından tadilat ve donanımı gerçekleştirilen Çerkası Geriatri Pansiyonu hizmete açıldı. Çerkası Valisi Yuriy Tkaçenko, valilik olarak Çerkası bölgesinde olumlu sosyal ortamın oluşturulması için ellerinden geleni yaptıklarını ancak kısıtlı bütçe imkânlarından ötürü her ihtiyacı karşılayamadıklarını ifade ederek, “Ne mutlu bizlere ki Türk dostlarımız hep yanımızdadır. TİKA desteğiyle Çerkası bölgesinde birçok önemli projeye imza atıldı. Pansiyonunuzda yapılan çalışmalar da işbirliğimizin en parlak örneklerindendir. Valilik ve tüm Çerkası bölgesi adına taleplerimize duyarlılık gösteren TİKA’ya minnettarım” dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat ise, TİKA’nın Ukrayna kalkınma önceliklerine göre muhtelif alanlarda faaliyet gösterdiğinin altını çizerek, sosyal alana özel önem atfedildiğini belirtti. Ukrayna milli şairi ve kahramanı Taras Şevçenko’nun memleketi olan Çerkası bölgesinde proje yapmaktan memnuniyetini dile getiren Bolat, “Büyüklere saygı tüm dinlerin temelindedir. Yaşlılarımıza saygı ve sevgi göstermek Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Ukrayna toplumunda da aynı geleneklerin yaşatıldığına şahit oluyoruz. Karadeniz havzasının iki önemli ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler dostluk ve işbirliği temeline dayanmaktadır. Batı Ukrayna halkı, I. Dünya Savaşı sırasında şehit düşen askerlerimizin şehitliklerine sahip çıkmıştır. Minnettarlık borcu olarak şehitliklerimizin bulunduğu topraklarda proje yapmaktayız. Saygıdeğer pansiyon sakinleri, size destek sağlamayı da minnettarlık borcu biliriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların akabinde Çerkası Geriatri Pansiyonu binası gezildi. TİKA tarafından yapılan tadilatla pansiyonun yemekhane ve mutfak bölümlerinin fiziki şartları iyileştirildi. Yine TİKA tarafından temin edilen donanım malzemeleri ile engellilerin fizik tedavisi için elverişli koşullar oluşturuldu. 160 yatak kapasiteli Çerkası Geriatri Pansiyonu’nda destek ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan engelli, malulen emekli ve eski gazilere konaklama ve bakım hizmetleri sunuluyor. Pansiyon bünyesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde hastaların felç geçirmesi sonrasında sakatlığın önüne geçilmesine yönelik özel rehabilitasyon programları uygulanarak bu alanda başarılar kaydediliyor.