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09 Mayıs 2018 15:18

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Tunus Emniyet ve Jandarma Teşkilatı personeline eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Tunus Emniyet ve Jandarma Teşkilatı personeline yönelik Tunus’ta Atış Eğiticisi Yetiştirme Kursu düzenlendi.

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Tunus Emniyet ve Jandarma Teşkilatı personeline eğitim

09 Mayıs 2018 15:18


Türkiye ile güvenlik işbirliği içerisinde olan dost ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması amacıyla 2007 yılından bu yana “Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” yürütülüyor. Bu kapsamda iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve terminolojilerde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimler veriliyor. Proje kapsamında 2018 yılı eğitim programına dahil edilen Tunus Cumhuriyeti Emniyet ve Jandarma Teşkilatları personeline yönelik Tunus’ta “Atış Eğiticisi Yetiştirme Kursu” düzenlendi. Eğitim programına Tunus polisi ve jandarmasından 40 personel katıldı.


Kursta katılımcılara tabanca, makinalı tabanca ve tüfek ile çeşitli atış teknikleri ve atış eğitimleri ile genel emniyet kuralları hakkında temel bilgiler ve uygulamalı atış eğitimleri verildi. Kursiyerler, Avrupalı uzmanlardan da daha önce eğitimler aldıklarını ancak bu tarz kapsamlı bir eğitim içeriği ve ilgi görmediklerini, verilen eğitimlerin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade ettiler. Kazandıkları bilgileri kurumlarındaki arkadaşları ile paylaşacaklarını dile getiren kursiyerler, bu tarz eğitimlerin iki ülke arasındaki ilişiklerin daha da üst seviyelere çıkacağına inandıklarını dile getirerek, Türkiye’nin güvenlik sektöründe çok güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha gördüklerini söylediler.




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