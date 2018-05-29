TİKA ve İBB İşbirliği’nde Saraybosna Belediyesine 15 adet otobüs

Türk halkının Bosna Hersek halkına desteği hızla devam ediyor. İBB tarafından temin edilen edilen, TİKA tarafından nakliyesi yapılarak Saraybosna’ya ulaşan 15 otobüs, Saraybosna’da hizmete başladı. Son araçlarla birlikte İBB’nin Bosna Hersek’e temin ettiği toplam otobüs sayısı 60’a çıktı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerince (İETT) temin edilen otobüsler ve yedek parçaları, düzenlenen programlarla Saraybosna Kamu Toplu Taşıma Şirketine (GRAS) teslim edildi.

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, İstanbul ile Saraybosna’nın kardeş belediyeler olduğunu vurgulayarak bugüne kadar birçok ortak proje gerçekleştirildiğini ve TİKA’nın Bosna Hersek’teki toplam proje sayısının 850’yi geçtiğini ifade etti. TİKA’nın teknik destek noktasında yardımcı olduğunu belirten Çetin, ihtiyaç duyduğu her alanda Bosna Hersek’in yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Büyükelçi Haldun Koç yaptığı konuşmada kalkınma ve refah bakımından Türkiye’nin her zaman Bosna Hersek’e önem verdiğini belirterek bu hususların istikrar ve huzurun da garantisi olduğunu söyledi. Koç, ’’O günkü temaslarda, bu hususlar zaten ele alınmıştı. Türkiye, Bosna Hersek’in birliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve kalkınmasına önem veriyor. İki gün sonra somut olarak sahada 15 otobüsle bunun arkasında durduğu açıkça görülüyor’’ ifadelerini kullandı.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, toplam 60 otobüsün İBB tarafından Saraybosnalılara temin edildiğini belirterek, “Saraybosna GRAS ulaştırma şirketine İBB tarafından temin edilen ve TİKA tarafından nakliyesi gerçekleştirilen 15 adet otobüsün açılış töreni gerçekleştirilecek. Biz bu otobüslerin Saraybosna halkının hizmetine sunulmasından dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 45 adet otobüs Saraybosna halkının hizmetine sunulmuştu’’ şeklinde konuştu.

TİKA Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ise ’’Balkanlar’ın incisi dost ve kardeş ülke Bosna-Hersek, ülkemiz nezdinde her alanda olduğu gibi kalkınma iş birliği alanında da özel bir yere sahip. TİKA olarak eğitim, sağlık, kültür, idare altyapılarının yenilenmesi, ortak tarihi mirasımızın restore edilmesi başta olmak üzere birçok sektörde projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. Bosna-Hersek’te bu zamana kadar yaklaşık 850 projeyi gerçekleştirdik. Bu projelerimizle hem Bosna-Hersek hem de Türkiye arasındaki iletişimin, iş birliğinin artırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Mujo Fiso da temin edilen otobüsler sayesinde Saraybosnalıların ulaşım konusunda daha rahat edeceğini kaydederek otobüslerin teknik bakımdan geçtiğini ve güvenli olarak kullanıma hazır olduğunu ifade etti.

İBB Meclis Üyesi Turunç da talep olduğu için dünyanın birçok ülkesine otobüs yardımında bulunduklarını belirterek bugüne kadar en fazla Bosna Hersek’e otobüs temin edildiğini söyledi. Otobüs yardımları dışında da Saraybosna ile farklı projeler yaptıklarına işaret eden Turunç, ’’Bosna Hersek ve Bosna Herseklilerle gönül bağımız okyanuslardan daha derin, dağlardan daha yüksek ve çelikten daha kuvvetlidir’’ şeklinde konuştu.

GRAS Müdürü Vatric de otobüs yardımıyla Saraybosna’da toplu taşımanın gelişimine önemli katkı sağlandığını vurgulayarak otobüslerin en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Öte yandan, otobüslerin üzerinde Boşnakça ’İstanbul Şehri’nin Saraybosna Şehrine hediyesidir’ ve ’Türkiye’ye teşekkürler’ anlamına gelen İngilizce ’Thank you Turkey’ yazıları dikkat çekti.

Saraybosna Toplu Ulaşım Şirketi (GRAS) yetkilisi Senad Mededovic, bugüne kadar İETT tarafından 45 otobüsün kendilerine hibe edildiğini söyledi. 15 otobüsün daha GRAS’a ulaştığını belirten Senad, "Hibeden dolayı halk çok memnun. Bu hizmet onlara veriliyor. GRAS büyük sıkıntılar yaşadı; fakat bu yardımla birlikte daha sağlam bir şekilde işletilecek” dedi.

1995 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Başkanı iken de, Saraybosna Belediyesine 20 adet otobüs temin edilmişti.