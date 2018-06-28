TİKA ve İETT’den Gambiya’ya 20 Otobüs

Batı Afrika’daki kardeş ülkelerden biri olan Gambiya’ya TİKA ve İETT işbirliğinde 20 otobüs tahsis edildi. Gambiya’daki kamu ulaşımında ihtiyaç duyulan otobüslerin teslimi törenine Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç ile TİKA Senegal Program Koordinatör Yardımcısı Ali Kaya katıldı.

Teslim töreninde yaptığı konuşmada Büyükelçi Yüceer, Gambiya halkına teslim edilen bu otobüslerin iki ülke arasındaki mevcut bağların daha fazla güçlendirilmesinde ve Gambiya’nın kamusal ulaşımında yaşanan sorunların çözümünde önemli bir aşama olacağının altını çizerken, projeye olan katkılarından ötürü TİKA’ya ve İETT’ye şükran duyduklarını ifade etti.

İBB Meclis Üyesi Turunç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gambiya halkına olan selamlarını ilettikten sonra Türkiye tarafından Gambiya’ya teslim edilen bu otobüslerin Gambiya halkını sevdiklerine ulaştırmasını temenni ettiğini belirtti. Turunç, konuşmasının sonundaysa İstanbul’un belediyecilik tecrübesini Banjul’a aktaracaklarını, gelecekte daha pek çok projeyi TİKA’yla birlikte hayata geçirmeyi planladıklarını ifade ederken, bu amaçla teslim töreni sonrasında Banjul Belediye Başkanı’yla yapacakları toplantının önemine vurgu yaptı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk Halkına Gambiya’nın kalkınmasına sağladıkları desteklerinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksi sıralamasında 175. sırada yer alan Gambiya’daki otobüs teslim merasiminin ardından iki ülke heyeti otobüslerle kısa bir şehir turu yaptı ve Gambiya halkını selamladı.

Tören sonrasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerdeyse Dakar Program Koordinatör Yardımcısı Ali Kaya tarafından TİKA’nın Gambiya’ya yönelik faaliyetlerine, projelerine ve gelecek planlamalarına dair bir sunum yapıldı.