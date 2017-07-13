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13 Temmuz 2017 10:26

TİKA’dan 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına Senegal’de mevlit okutuldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına Senegal’de Dakar Büyük Camii’nde mevlit okutuldu.

TİKA’dan 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına Senegal’de mevlit okutuldu

13 Temmuz 2017 10:26


15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitleri anısına Dakar Büyük Camii’nde bugün bir mevlit okutuldu. Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı başta olmak üzere, Senegal’de yaşayan Türk ve Senegalli vatandaşların iştirak ettiği mevlit programında şehitler için dualar edildi.


Programda açıklamalarda bulunan Büyükelçi Arı, 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadığını ifade ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Büyükelçi Arı, ayrıca mevlit organizasyonunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve özellikle TİKA’ya teşekkürlerini iletti.


Dakar Büyükelçiliği koordinasyonunda yürütülen ‘15 Temmuz Anma Etkinlikleri’ kapsamında hafta boyunca basın toplantısı, fotoğraf sergisi, anma toplantısı ve resepsiyonu gibi etkinlikler düzenlenecek.




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