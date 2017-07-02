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02 Temmuz 2017 13:37

TİKA’dan afet risklerinin yönetimi ve afete karşı dirençli toplumların oluşturulması eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) işbirliğinde “Afet Risklerinin Yönetimi ve Afete Karşı Dirençli Toplumların Oluşturulması” eğitim programı gerçekleştirildi.

TİKA’dan afet risklerinin yönetimi ve afete karşı dirençli toplumların oluşturulması eğitimi

02 Temmuz 2017 13:37


TİKA, JICA ve ODTÜ, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından da büyük önem taşıyan afet risk yönetimi ve afete karşı dirençli toplumlar yetiştirilmesi alanında her yıl iki hafta sürelerle olmak üzere üç sene süreli bir eğitim programı düzenleme kararı almıştı. Bu çerçevede bu yıl birincisi düzenlenen "Afet Risk Yönetimi ve Afete Dayanıklı Toplum Oluşturma" konulu eğitim programı kapsamında, Bangladeş, Filipinler, Myanmar ve Pakistan olmak üzere 12 uzman, yönetici ve akademisyen konuya ilişkin olarak Ankara, Bursa ve İstanbul’da teorik ve ampirik bilgiler edindi.


Afet risk yönetimi ve afet zararlarını azaltma, psiko-sosyal boyutları, afetlerde şehir planlama, afetlerin mimari boyutu, DASK gibi derslerin verildiği programı, ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde yapıldı. Bahse konu programın açılış töreninde, ODTÜ Rektörü Dr. Verşan Kök, JICA Üst Düzey Temsilcisi Hideaki Matsuoka ve TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Bahse konu programın kapanış ve sertifika töreni Bursa’da yapıldı.




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