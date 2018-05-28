TİKA’dan Afganistan’a Gıda Yardımı

TİKA’nın dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak düzenlemiş olduğu yardım programları çerçevesinde Afganistan’ın başkenti Kabil’de yoksul aile ve yurtlarda kalan öğrencilere Ramazan ayında gıda yardımında bulundu.

TİKA Kabil Koordinatör Mustafa Bütün, TİKA’nın kalkınma yardımlarının, dünyanın birçok ülkesinde yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlerle, ülkelerine kalkınmasına ve gelişmesine yönelik olarak devam ettiğini ve ihtiyaç duyulduğunda da insani yardım faaliyetlerinin de gerçekleştiğine değinerek, “Mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle, TİKA olarak, ihtiyaç sahibi Afgan kardeşlerimize gıda yardımı desteğinde bulunuyoruz” dedi.

Yardım paketi alanlar, Türkiye’ye ve Türkiye halkına yapmış olduğu yardımlarından dolayı teşekkür etti. Yardım paketi almaya gelenlerden Hala Gül, “TİKA yardımları sayesinde artık orucumuzu rahat tutabileceğiz, Allah Türkiye ve Türk halkından razı olsun” dedi.

600 aileye 3 aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak olan malzemeler pirinç, un, sıvı yağ, yeşil çay, toz şeker, makarna, fasulye ve barbunyadan oluşuyor.