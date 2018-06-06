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06 Haziran 2018 11:27

TİKA’dan Afganistan’a gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın Badgis kentine bağlı Murçak kasabası ve Herat’ta ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TİKA’dan Afganistan’a gıda yardımı

06 Haziran 2018 11:27


TİKA tarafından batı Afganistan’ın Badgis şehrine bağlı Murçak kasabasına Ramazan ayında gıda yardımı yapıldı. Herat şehrine yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan kasabaya giden yolun yaklaşık 70 kilometresi Taliban denetiminde, kasaba dışındaki diğer tali yollar da Taliban tarafından kontrol ediliyor. Emniyet güçlerinin ancak hava yolu ile ulaşabildiği ve Taliban’ın kısıtlaması sebebi ile telefonla iletişimin ancak sabah saatlerinden öğle vaktine kadar mümkün olduğu kasabada yaklaşık 150 aileye dağıtılmak üzere temin edilen gıda maddeleri Herat Yardım Dağıtım Merkezi dışında bir depodan kasabaya ulaştırıldı. Terör tehdidi nedeniyle büyük mahrumiyetler içinde yaşayan kasaba halkına ulaşan yardımlar mahalle muhtarları tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardım dağıtımında açıklamada bulunan mahalle muhtarları Ağa Muhammed Erbab, Hacı Hayıt Murat ve Hacı Baba Han, şimdiye kadar hiçbir yerden yardım ve destek görmediklerini belirterek, kimsenin elini uzatmadığı mahrum ve mazlum Murçak’ı unutmayan TİKA’ya ve Türk milletine şükran borçlu olduklarını söylediler.


TİKA, Herat’ta da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Herat’ta Ramazan ayı dolayısı ile gıda yardımı yapan tek yabancı kuruluş olan TİKA, Afganistanlılardan büyük takdir topladı. TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Türk milletinin her zaman Afganlı kardeşlerinin yanında olduğunu ve Ramazan münasebeti ile Türkiye’nin başta TİKA olmak üzere muhtelif kurumları vasıtası ile dünya çapında büyük bir gıda yardımı faaliyeti icra ettiğini belirterek, Herat ve çevresinin de bu yardımlardan istifade ettiği için çok memnun olduğunu söyledi.




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