TİKA’dan Afganistan’da 500 göçmen aileye insani yardım

Amu Derya (Ceyhun Nehri) kenarındaki Belh vilayeti Şortepe ilçesine bağlı Şeyh, Çakır, Başiri, Arıkbatur, Hazare ve Tokay köylerinde yaşayan halk, yıl içinde nehir suyunun yükselmesi ve taşması sebebiyle ev ve tarlalarında ciddi kayıplar veriyor. Bu yıl da nehrin taşmasıyla evleri ve tarlaları sular altında kalan ve zor günler yaşayan, günlük hayatı bile idame ettirmekte zorlanan 260 aileye TİKA tarafından temel gıda yardımı yapıldı. Ayrıca Faryab vilayetine bağlı Devlatabad, Hoca Sabzpoş ve Şirintagab ilçelerinde meydana gelen çatışmalardan etkilenerek evlerini ve yurtlarını terk edip Cevizcan vilayetine bağlı Hoca Dukhu ilçesine sığınan ve zor şartlar altında yaşamakta olan 240 aileye de gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Gıda dağıtımı, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatör Yardımcısı Kenan Yıldırım, Şortepe Kaymakamı Muhammed Haşim Mansur ve köylülerin katılımıyla gerçekleşti. Belh vilayeti Şortepe ilçesinde gıda dağıtımına katılan Mezar-ı Şerif TİKA Program Koordinatörü Zeki Bulduk, yaptığı konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afganistan Devleti ve halkıyla geçmişten beri ördüğü bir kardeşlik bağı mevcut. TİKA olarak bu kardeşlik bağının güçlenmesi için üzerimize düşeni yapmaya öncelikle gönülden aday olduk. Bu bağlamda birçok ülkede sağlık, eğitim, tarımsal kalkınma vb. alanlarda destekte bulunduğumuz gibi, acil insani yardım anlamında zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında olduk. Bugün burada bulunma nedenimiz de ev ve tarlalarını sulara teslim eden 260 ailenin birtakım ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yine acil insani yardım noktasında yakın zamanda Faryab Vilayetine bağlı bazı ilçelerde meydana gelen çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 240 aileye de TİKA tarafından gıda yardım yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu halkın her zaman yanında olup kardeşlik bağlarımıza yenilerini ekleyeceğiz” dedi.

Belh vilayeti Şortepe Kaymakamı Muhammed Haşim Mansur, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkının Afgan halkının zor durumlarında hep yanında olduğunu ve maddi ve manevi desteklerini esirgemediğini ve kardeşlik hakkını yerine getirmeye çalıştığını belirtti. Mansur, TİKA’ya mağdur durumda kalan Afgan halkına yapmış olduğu tüm desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

TİKA, geçen Ramazan ayı içerisinde savaştan etkilenen ve zor şartlar altında yaşayan Kunduz vilayeti Kale-i Zal ilçesinde de 350 aileye acil gıda desteğinde bulunmuştu. Ayrıca, Belh, Cevizcan ve Semengan vilayetlerinde de Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan paketi temel gıda desteğinde bulunmuştu.