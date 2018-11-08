TİKA'dan Afganistanlı çiftçilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın Herat bölgesinde 40 çiftçiye 16 ton yerli üretim safran soğanı dağıtıldı ve çiftçilere teknik eğitim verildi.

Son yıllarda Afganistan ekonomisinde önem kazanmaya başlayan safran bitkisinin yüzde 95'i Herat ve civarından elde ediliyor. Bölgenin ekonomisi için de stratejik ve hayati bir öneme sahip olan safranın ekiminin yaygınlaşmasına paralel olarak bölgelerde uyuşturucu hammaddesi olan haşhaşın ekim alanları da daralıyor.

Herat'ta çok sayıda çiftçi maddi zorluklar yüzünden safran soğanı temininde sorun yaşıyor. Bu kapsamda safran ekimine ve safranın ekonomik bir değer haline gelmesine katkı vermek amacıyla TİKA, üretici başına 400 kilo olmak üzere 40 çiftçiye toplamda 16 ton safran soğanı temin etti.

Herat Tarım Müdürlüğünün işbirliği ile Zindecan, Keruh ve Goryan ilçelerinde safran tarımına uygun arazisi olan ve safran tarımı konusunda tecrübesi bulunan üretici ailelerle sözleşme imzalanarak safran soğanları dağıtıldı. Sözleşme gereğince dağıtım yapılan ailelerin üretimlerinden elde edilen safran soğanının yüzde 10'u toplanacak ve diğer çiftçilere dağıtılacak. Bu sayede safran ekiminin yaygınlaştırılması, safran kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla ailenin üretim sürecine katılması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra çiftçilere safran üretim süreci ile üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de verildi.