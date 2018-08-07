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07 Ağustos 2018 13:11

TİKA’dan Afganistanlı kadınlara meslek edindirme kursları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afganistan’ın Semengan Vilayeti Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Türkçe ve meslek edindirme kurslarına katılan 125 kadın kursiyer, eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

TİKA’dan Afganistanlı kadınlara meslek edindirme kursları

07 Ağustos 2018 13:11


TİKA ve Semengan Vilayeti Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 6 ay süren kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarından; Kuran-ı Kerim, okuma-yazma, halı dokumacılığı, dikiş-nakış ve Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan 125 kursiyer gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine, Semengan Vilayeti Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Muhammed İshaq Mutahhar, TİKA yetkilileri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Semengan Vilayeti Sosyal İşleri Müdür Yardımcısı Muhammed İshaq Mutahhar, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk milletine Afganistan halkına yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Mutahhar, Semengan Vilayeti Aybek ilinde TİKA’nın desteği ile 6 ay süren ve kadınlara yönelik düzenlenen meslek edindirme kurslarından 125 dar gelirli genç kızın ve işsiz ev hanımının faydalandığını ve meslek sahibi olduğunu belirtti. Kursiyerlerin bundan sonra öğrendikleri mesleklerine devam edeceklerini ve aile ekonomisine katkıda bulunacağını da ifade eden Mutahhar, Semengan bölge halkının TİKA kurslarının devam ettirilmesi yönünde talepleri olduğunu belirtti.


TİKA Afganistan Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal ise Afganistan ve Türkiye’nin dostluğunun çok eskilere dayandığını ifade etti. TİKA’nın yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi veren Çal, Türkiye’nin dış ülkelerdeki teknik ve kalkınma yardımı yapan bir kurumu olarak TİKA’nın her alanda özellikle sağlık, eğitim, tarım sektörlerinde faaliyet gösterdiğini ve toplumsal olarak kadınların sosyal alanlarda aktif olmaları konusunda mesleki eğitim becerilerinin geliştirilmesine verdiği öneme değindi. Çal, meslek edindirme kurslarından mezun olan kursiyerleri kutlayarak, hayatlarında başarılı olmalarını temenni etti.




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