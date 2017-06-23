TİKA’dan Afrika’nın en batısına dostluk eli

Dünyanın birçok noktasında kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla iftar ve gıda yardımı programları düzenleyen TİKA’nın benzer programlar gerçekleştirdiği ülkelerden biri de Fildişi Sahili oldu. Fildişi Sahili’nde gerçekleştirilen gıda yardımı ve iftar programı çerçevesinde bin kişi aynı sofrada buluştu. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere bin paketlik gıda yardımında bulunuldu.

Ülkenin başkenti Abidjan ve Duekoue şehirlerinde gerçekleştirilen gıda paketi dağıtımlarında özellikle ülkede yakın dönemde yaşanan iç savaştan etkilenen savaş mağduru kadınlara öncelik verildi. TİKA, ayrıca ülkede dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde bulunan kurumları da ihmal etmedi. Bingerville Yetimhanesinde gerçekleştirilen programda aralarında daha önce TİKA tarafından destek verilen Grand Bassam Kızlar Yetimhanesinin de bulunduğu beş ayrı kuruluşa gıda yardımı sağlandı.

Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir ve büyükelçilik yetkililerinin katıldığı gıda yardımı dağıtım programına yetim çocuklar da iştirak etti. Yaptığı konuşmada Büyükelçi Demir, TİKA’nın dünya çapında gerçekleştirdiği faaliyetlerden övgüyle söz ederken, Fildişi Sahili’nde gerçekleştirilen 20 tonu aşan gıda yardımından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükelçi Demir, Fildişi Sahili’nde Türkiye’nin kalkınma yardımlarının devam edeceğini de belirtti.

Gıda dağıtımının yanı sıra bin kişilik iftar yemeği ikramında bulunan TİKA, Fildişi Sahilli Müslümanların iftar sevincini ülkenin en fakir bölgelerinde bulunan camilerde birlikte yaşadı. Fildişi Sahili’ndeki Türklerin de katıldığı iftarda konuşan Büyükelçi Esra Demir, Türkiye’nin güzide kurumlarından biri olan TİKA’nın özellikle Türk toplumunu bir araya getirmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.