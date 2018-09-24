TİKA'dan Agadez Sultanlığının karşılama odasına restorasyon

TİKA tarafından Nijer'in Agadez eyaletinde Agadez Sultanlığının karşılama odasının restorasyonu yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Nijer'in Agadez eyaletinde Agadez Sultanlığının karşılama odasının restorasyonu yapıldı. Karşılama odasının açılış töreni Agadez Sultanı Oumarou Ibrahim Oumarou, Agadez Valisi Sadou Soloke ve Agadez Bölgesi Belediyeler Konseyi Başkanı Mohamed Anacko, bürokratlar ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Agadez Sultanı Oumarou Ibrahim Oumarou İstanbuleva halkının tarihinden bahsederek, ''İç anarşi ve dış tehditler neticesinde Tuareg halkı, birlik ve kimlik sorununa kalıcı bir çözüm aramaya yöneldi. Oluşturulan konfederasyonların içinde çok etkili olan din adamları meseleye el attılar ve kalıcı bir çözüm önerdiler.İçlerinden birinin üstünlüğünü kabul etmeyen konfederasyonların davranışları neticesinde, çözümü yurt dışında bir lider aramakta buldular. Bu lider dünyadaki birçok halk tarafından saygı gören bir imparatorluktan gelmeliydi. Bu yüzden uzak bir ülkede bir sultana gitmeye karar verildi. Bu tehlikeli ve asil misyonu gerçekleştirmek için yola çıkan ve 400 savaşçıdan oluşan kuvvetli bir kervan yolda birçok zorlukla karşılaşıyor. Zorlu yolculuk koşullarından dolayı kervandan yalnızca 7 temsilci Bab-ı Ali'ye ulaşmayı başardı ve Sahara sınırlarında halklarını mahvedebilecek olan sorunları Padişah'a anlattı. Bu konularda çok hassas olan Padişah, cariyelerinden birinden olma bir şehzadeyi bu iş için tayin etti. Şehzade, fedaileri ve saray maiyetinden oluşan heyet yola çıktı. Yabancı Sultan, Tuareg halkının kendisini rütbesiyle onurlandırdığı bir atmosferde bölgeye ulaştı. Düzenlenen güvenoyu töreni için çeşitli konfederasyonların delegeleri bu tarihsel etkinliğe davet edildi” ifadelerini kullandı.

Sultan Yunus'un soyundan geldiğini belirten Agadez Sultanı Oumarou İbrahim Oumarou, kadı görevi görerek kabileler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde aktif rol üstleniyor. Nijer devleti nezdinde itibarı olan Sultan'ın aynı zamanda bölgenin gelişimi ve açlığın azaltılması, işsizlerin iş bulmalarına yardımcı olma, evlenecek imkanı olmayanlara destek olma gibi sosyal işlevleri de bulunuyor.