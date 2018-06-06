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06 Haziran 2018 17:13

TİKA’dan Arakanlı Müslümanlara yardım eli

Dünyanın birçok ülkesinde Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimini insanlarla paylaşan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakanlıların yanında yer almaya devam ediyor.

TİKA’dan Arakanlı Müslümanlara yardım eli

06 Haziran 2018 17:13


Arakanlı Müslümanların umut kapısı olan ve bölgeye yardımın yanı sıra manevi desteğini de götüren Türkiye, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin elinden tutacak. TİKA yardımları erişimin zor olmasına rağmen Rakhayn eyaletinin 4 ayrı bölgesindeki Rohingya kamp ve köylerine ulaştırdı. TİKA, Rakhayn yerel hükümet yetkililerinin izinleri ile ağır sosyal ve ekonomik koşullar altında yaşamaya çalışan ve acil ihtiyacı bulunan aileleri belirleyerek 5 bin adet gıda paketini 22 ayrı kampa ulaştırdı. 25 bin Arakanlı Müslüman, Ramazan ayında nohut, yağ, süt, şeker, meyve suyu ve geleneksel tatlıdan oluşan gıda paketlerinden yararlandı. TİKA, ayrıca bir arada iftar yapma geleneğini Arakanlılar için yaşatarak 500 kişilik iftar yemeği verdi. Bangladeş’teki kamplarda kalan Arakanlı Müslümanlara yönelik sıcak yemek dağıtımını Ramazan ayında yeniden düzenleyerek her gün 30 bin kişiye iftarda vermek üzere sıcak yemek ulaştırmaya devam eden TİKA’nın Yangon’da yaşayan Müslümanlara gıda yardımı ve 700 kişilik iftar düzenlenmesi de planlanıyor.




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