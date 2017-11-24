TİKA’dan Arjantin Güvenlik Bakanlığı çalışanlarına eğitim

Kocaeli ve Ankara’da gerçekleştirilen eğitim kapsamında kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, Birleşmiş Milletler tehlikeli madde kodlama sistemi ve ADR kodlama sistemi, tehlikeli maddelere müdahale operasyonu, afet yönetimi ve organizasyonu gibi uygulama ağırlıklı derslerin yanında stres yönetimi ve iletişim gibi teorik eğitimler de alan Arjantinli Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, afetlere hızlı ve etkin biçimde müdahale konusunda güncel tekniklerle tanışma imkânı buldular. Ankara’da düzenlenen 69’uncu dönem "Temel İtfaiyecilik Eğitimi" sertifika töreninde TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör tarafından Arjantinli ve Türk itfaiye personeline sertifikaları takdim edildi. Güngör, yaptığı konuşmada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TİKA ile yürütülen işbirliği kapsamında 7 yılda bin 747 itfaiye personeline ve 108 yabancı itfaiye personeline ulaşıldığını ifade etti. Eğitim programına Arjantin’de görevli üç itfaiye personelinin de katılım sağladığını belirten Güngör, işbirliklerinden ötürü TİKA’ya teşekkürlerini sundu. Farklı belediyelerden gelen itfaiye personelinin bu eğitim programları ile tanışma, tecrübe paylaşımı, moral ve motivasyon imkanı bulduğunu belirten Güngör, yurt dışından gelen itfaiye erlerinin de kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşarak eğitime ciddi katkı sağladıklarını kaydetti.

Arjantin’in Buenos Aires eyaletinde Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görevli İtfaiye Şefi David Adrian Narbaez, düzenlenen eğitimde kazandığı bilgi ve beceriler sayesinde karşılaşacağı olaylara profesyonel bir şekilde müdahale edebileceğini ve yaşanabilecek can ve mal kayıplarını en aza indirebileceğini ifade ederek, TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Arjantin Güvenlik Bakanlığı Arama ve Kurtarma Özel Biriminde görevli Teğmen Emanuel Nava da, eğitim esnasında Türk meslektaşları ile bilgi ve deneyimlerini paylaşarak eğitime ciddi katkı sağladıklarını ifade etti. Eğitim programı için TİKA ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerine şükranlarını sunan kurtarma görevlisi Sergio Marcelo Del Curto ise, Türkiye’de elde ettiği becerileri tüm çalışma arkadaşlarına aktarmaya çalışacağını söyledi.

Bugüne kadar Paraguay, Şili, Kolombiya gibi birçok Latin Amerika ülkesinde itfaiye aracı ve donanım temini ve kurumsal kapasite eğitimi dâhil olmak üzere birçok konuda teknik işbirliği projeleri gerçekleştiren TİKA, Brezilyalı ve Surinamlı itfaiyecilerin katılacağı eğitim projeleri ile Güney Amerika’daki teknik destek çalışmalarına devam edecek.