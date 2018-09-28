TİKA'dan Arnavutluk'ta Eğitime Destek

Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, gıda ve yaşam güvenliğinin sağlanması, altyapı ve ortak tarihi ve kültürel mirasın korunması alanlarında önemli projeler hayata geçiren TİKA, başlattığı “Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu Programı” kapsamında Arnavutluk'ta Tiran 18 nolu kreşin tadilatını yaparak eğitim materyali ve donanım desteğinde bulundu.

Tiran'da 3-6 yaş grubu 130 çocuğun eğitim aldığı kreş, Tiran Büyükelçisi M. Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Türkiye'nin kurum temsilcileri, davetliler ve ailelerin katılımları ile düzenlenen bir törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, somut katkılar sağlayan Türk devleti ve TİKA'nın hızlı bir şekilde hayata geçirdiği proje ile kreşin belediyenin en önemli yatırımları arasına girdiğini ifade etti. Bu yatırım sayesinde kreşin modern çağın gereklerine uygun bir hale getirildiğini, 150 öğrenci kapasitesi bulunan kreşin bu destekle 300'e yakın öğrenci alabilecek bir konuma geldiğini belirten Veliaj, bu işbirliğinden dolayı TİKA ve dost Türk halkına teşekkürlerini iletti.