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23 Haziran 2017 10:31

TİKA’dan Arnavutluk’ta yetimlere gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Alsar Vakfı iş birliğinde Arnavutluk’ta bin yetim çocuğa gıda malzemesi desteğinde bulunuldu.

TİKA’dan Arnavutluk’ta yetimlere gıda desteği

23 Haziran 2017 10:31


TİKA, eğitim, kültür ile insani yardım içerikli faaliyetlerde bulunan Alsar Vakfı iş birliğinde Ramazan ayı münasebetiyle Arnavutluk’un farklı şehirlerinde yaşayan bin yetim çocuğa gıda malzemelerinden oluşan yardım kutuları düzenlenen törenle teslim edildi.


Başkent Tiran’daki “Farie Hoti” Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, Mübarek Ramazan ayında yetim çocuklara gıda paketlerinin dağıtımının sağlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu, daha önce TİKA’nın desteğiyle birçok projeye imza attıklarını ve bu iş birliğin devam etmesini arzuladığını ifade etti.


TİKA Tiran Program Koordinatörü Necip Özay Özütok’un da katıldığı tören, Tiran’da yaşayan yetim çocukların ailelerine gıda kolilerinin tesliminin yapılması ile son buldu. Ülke genelinde ki diğer yetim çocuklarının ailelerine ise dağıtım, planlanan program dahilinde yaşadıkları mekanlar ziyaret edilerek gerçekleştirildi.




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