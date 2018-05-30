TİKA’dan Arnavutluk’ta yetimlere gıda malzemesi desteği

TİKA, eğitim, kültür ile insani yardım içerikli faaliyetlerde bulunan Alsar Vakfı iş birliğinde Ramazan ayı münasebetiyle Arnavutluk’un farklı şehirlerinde yaşayan 3 bin 500 yetim çocuğa gıda malzemelerinden oluşan yardım kutuları düzenlenen programla teslim edildi. Törende bir konuşma yapan Alsar Vakfı Başkanı Gurra, Mübarek Ramazan ayında yetim çocuklara gıda paketlerinin dağıtımının sağlanmasından dolayı mutluluk duyduğunu, daha önce TİKA’nın desteğiyle birçok projeye imza attıklarını ve bu işbirliğin devam etmesini arzuladığını ifade etti.

Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA’nın hiçbir zaman desteğini esirgemediğini belirterek, “Sel olduğunda birlikteydik, anaokulları inşa ettiğimizde, ağaç diktiğimizde, oyun alanları inşa ettiğimizde birlikteydik. Ramazan ayı nedeniyle tüm ihtiyaç sahibi aile ve çocuklar için bu dayanışma etkinliğinde de birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Tören, Tiran’da yaşayan yetim çocuklarının ailelerine gıda kolilerinin teslimi yapıldıktan sonra son buldu. Ülke genelinde ki diğer yetim çocuklarının ailelerine ise dağıtım planlanan program dahilinde yaşadıkları mekanlar ziyaret edilerek gerçekleştirilecek.

Başkent Tiran’da gerçekleştirilen programa Veliaj ve Gurra’nın yanı sıra, T.C. Tiran Büyükelçisi M. Ahmet Yörük, TİKA Tiran Program Koordinatörü Necip Özay Özütok, TİKA Uzmanı Arnavutluk Masa Sorumlusu Fulya Aslan, TİKA Uzmanı Nesrin Özsaraç, çok sayıda davetli ve yetim katıldı.