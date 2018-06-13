TİKA’dan Avustralya’da İftar

C. Sidney ve Melbourne Başkonsoloslukları işbirliğinde, Avustralya’da yaşayan soydaşlar ve Müslümanlara yönelik ramazan etkinlikleri düzenlendi.

TİKA, Ramazan ayı münasebetiyle dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerle dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA’nın katkılarıyla, Avustralya’nın Sidney şehrinde bulunan Gelibolu ve Bonnyrigg camilerinde iftar programları düzenlendi. Ayrıca, Melbourne şehrinde Somali ve Myanmar göçmeni ailelere gıda paketi desteğinde bulunuldu.

Sidney’de T.C. Sidney Başkonsolosluğu işbirliğinde düzenlenen iftar programına Avustralya’da yaşayan soydaşlar ve Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi. T.C. Sidney Başkonsolosu Melih Karalar ve TİKA DİOD Daire Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz’ın katıldığı programlara TBMM Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Avustralya Parlamentosu Milletvekili Chrish Hoyes ve Sidney Belediye Meclis Üyesi Selma Yılmaz da iştirak etti.

Avustralya Parlamentosu Milletvekili Chrish Hoyes, TİKA’nın dünyada ve Pasifik bölgesinde yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini belirterek, Türklerle iyi ilişki içinde bulunduklarını vurguladı. Ramazan ayının Türkler için taşıdığı özel önemin bilincinde olduklarına değinen Hoyes, Avustralya’da yaşayan Türklerin ülkenin kültürel mozaiği içinde önemli bir değer olduğunu ifade etti.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, TİKA’nın bölge ülkelerine yönelik proje ve faaliyetlerinden örneklere değindi. Türkiye’nin küresel ölçekte de uluslararası işbirliği ve dayanışma alanında önde gelen bir aktör olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin bu alandaki cömertliğiyle tüm vatandaşların gurur duyması gerektiğini ifade etti.

Etkinlikten dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne müteşekkir olduklarını ifade eden katılımcılar, Ramazan ayı vesilesiyle Türkiye’nin desteğini yanlarında hissetmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde ise T.C. Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı’nın katılımıyla çoğunluğunu Somali ve Myanmar’dan gelen göçmenlerin oluşturduğu ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda paketi desteğinde bulunuldu.

T.C. Melbourne Başkonsolosluğu işbirliğinde ve Hasene Derneği desteğiyle gerçekleştirilen programda gıda paketi verilen aileler, Türkiye’ye teşekkürlerini dile getirerek ramazan ayında Türk milletini yanlarında görmekten duydukları sevinci ifade etti.