TİKA’dan Bangladeş’te 600 kişilik iftar

Bangladeş’te Sahih-i Buhari’nin ilk kez tercümesini yapan Azizul Huq tarafından 1986 yılında kurulan Jamia Rahmania Arabia Camii ve Medresesi’nde bin 200 talebe eğitim görüyor. Söz konusu medrese Bangladeş devleti tarafından tanınan ve mezunlarına ilahiyat yüksek lisansı denkliği verilen “Qawmi” medreselerden biri olma özelliği taşıyor. En az gelişmiş ülkeler kategorisinde bulunan Bangladeş’te çocuk ve gençlerin yoksulluk ve eğitimsizliğin etkisiyle marjinalleşmelerinin önüne geçilebilmesi için Bangladeş devleti ve “Qawmi” medreseleri eş güdüm içerisinde çaba ve gayret sarf ediyor.

TİKA tarafından düzenlenen iftar programına medresede eğitim görmekte olan yetim öğrencilerin yanı sıra, bölge sakinleri de katıldı. Duaların ardından geçilen iftar programı esnasında yetimler ve diğer öğrencilere TİKA’nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.