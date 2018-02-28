TİKA’dan Bangsamoro Arama Kurtarma Timi’ne ekipman desteği

TİKA, Pasifik Ateş Çemberi’nin üzerinde bulunan ve deprem, tayfun ve sel başta olmak üzere birçok doğal afete maruz kalan Filipinler’in Mindanao Adası’nda faaliyet gösteren Bangsamoro Arama Kurtarma Timi’ni (BARET) güçlendirme projesinin ikinci aşamasını hayata geçirdi. İlk etapta Mindanao Adası’nın sadece Cotobato şehrinde faaliyet göstermek üzere gönüllüler tarafından kurulan bir acil müdahale timi olan BARET, TİKA tarafından 2017 yılında yapılan acil kurtarma aracı ve teknik ekipman temini ile güçlendirilerek, adanın büyük bir bölümünde faaliyet gösteren, felaket sonrası acil yardım ve ilk müdahalede bölgenin önde gelen ekiplerinden biri haline geldi. Özellikle DEAŞ terör örgütünün Marawi kuşatmasında ilk yardım götüren ve süreçte en aktif ekiplerden olan BARET, bugün birçok devlet kurumunun Marawi’nin restorasyon sürecinde ihtiyaç duyulan doğal ve beşeri afetlere hazırlık, önleyici çalışmalar ve acil müdahale sisteminin güçlendirilmesi alanlarında birlikte çalıştığı bir kurum konumunda buluyor.

BARET’i güçlendirme projesinin 2. aşaması ile söz konusu arama-kurtarma timine TİKA tarafından temin edilen araç, afet sonrası kurtarılan hastalara tıbbi olarak ilk yardımın sağlanabileceği ambulans tam teşekküllü bir acil müdahale aracına dönüştürüldü. Ayrıca BARET’in daha etkili çalışabilmesi için eksik olan ekipmanların temini sağlanarak timin teknik altyapısı güçlendirildi ve uluslararası standartlara uygun hale getirildi.

Ekipmanların teslim töreninde konuşan Cotabato Belediyesi yetkilisi Dr. Danda Juanday, BARET’in afet risk yönetimi konusunda devlet organlarına çok yardımcı olduğunu belirterek, söz konusu timin bu çapta faaliyet gösteren bir kurum haline gelmesini sağlayan TİKA’ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

BARET’in kurucu başkanı Kaptan Aladdin Palanggalan ise, afetler sonrası bölge halkına her yardım götürdüklerinde insanların araçta ve kimi ekipmanlarda yer alan Türk bayrağı ile logoları gördüklerinde “Türkiye mi bize yardım ediyor. Siz çalışanlar da Türk müsünüz?” diyerek sevinç ve minnetlerini gösterdiklerini ifade ederek, yeni donanımlarla birlikte artık acil hastalara araçta da müdahale edebilecekleri ve hastaları kilometrelerce öteden, köylerden merkez hastanelere ulaştırabilecekleri için verilen katkıdan dolayı Türk halkına ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Bangsamoro Arama Kurtarma Timi’nin yeni gönüllülerinin de yemin ettiği törende, TİKA Manila Program Ofisi Koordinatörü Yeşim Baktır da bir konuşma yaptı.