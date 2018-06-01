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01 Haziran 2018 15:26

TİKA’dan Belh Üniversitesi öğrencilerine iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan’ın kuzey bölgesinde yer alan Belh Üniversitesi kız öğrenci yurtlarında kalan 800 öğrenciye iftar programı düzenledi.

TİKA’dan Belh Üniversitesi öğrencilerine iftar

01 Haziran 2018 15:26


Belh Üniversitesi kız öğrenci yurtlarında kalan 800 kız öğrenciye TİKA tarafından iftar yemeği verildi. İftar programına, yurt yetkilileri, TİKA Mezr-ı Şerif Ofis yetkilileri ve çalışanları katıldı. Yurtlarda zor şartlar altında eğitim gören üniversite öğrencileri için düzenlenen program memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, Ramazan ayında TİKA’nın yurt öğrencilerine yönelik özel bir iftar sofrası düzenlemesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. TİKA geleneksel olarak her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı iftarlarını Afganistan/Mezarı Şerif’te de düzenlemeye devam ediyor.


Afganistan’ın en yoğun üniversitelerinden biri olan Belh Üniversitesinde, Afganistan’ın 34 vilayetinden farklı etnik gruplardan oluşan 25 binden fazla yüksek öğretime devam eden öğrenci bulunuyor. Belh Üniversitesine ait olan kız öğrenci yurtlarında çevre vilayetlerden gelen 800’den fazla öğrenci barınıyor.




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