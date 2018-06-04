TİKA’dan Bişkek’te iftar

İftara gelen davetliler, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu tarafından karşılandı. İftar programında davetlilere hitap eden Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, halklar arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerini daha da ileriye götürebilmek için iftar programını düzenlediklerini belirterek, "Kırgızistan bizim ata yurdumuzdur. Cengiz Aytmatov ve Tanrı Dağları bizim kanımıza ve benliğimize işlemiştir. Dolayısıyla biz burada evimizden uzakta ikinci evimizde bulunuyoruz. Amacımız, bu Ramazan ayında bir arada olabilmek ve sizlerle bir arada iftarımızı açabilmektir" dedi.

Kırgızistan’da dost ve kardeşleriyle orucu birlikte açmak ve iftarda bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Fırat, iftar organizasyondan dolayı TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er’e, Bişkek Program Koordinatörü Muslu’ya ve Koordinatörlük ofisi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er de Türk Cumhuriyetlerinin TİKA için çok önemli olduğunu ve TİKA’nın 1990’lı yılların başında bağımsızlıklarına kavuşan yeni cumhuriyetlerin geçiş dönemlerinde kendilerine destek olmak için kurulduğunu belirtirken, 60 ülkede program koordinasyon ofisi bulunan ve 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren TİKA’nın atayurdumuzda ofis açtığı ilk ülkelerden birinin Kırgızistan olduğunu dile getirdi.

Atalarımızın Orta Asya’dan yola çıkıp Latin Amerika ülkelerine kadar gittiğini ve Türk-İslam kültür ve medeniyetini dünyanın dört bir yanına götürdüklerini hatırlatan Er, “TİKA da aynı şekilde ilk ofislerini Orta Asya’da açmış, akabinde Balkanlar, Afrika ve Latin Amerika’ya kadar Türkiye’nin kalkınma yardımlarını ulaştırarak atalarımızın izlediği güzergahı takip etmiştir” dedi. Başkan Yardımcısı Er, kendisinin de Venezuela’da TİKA tarafından düzenlenen Filistinlilerle dayanışma iftarına katıldıktan sonra Bişkek’e geldiğini söyledi. Kırgızistan’da önemli projelere imza attıklarını ifade eden Er, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kırgız kardeşlerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, İslam dünyasının ramazan ayını kutladı. Kırgızistan ile Türkiye’nin kardeş iki ülke olduğunu anlatan Cumabekov, "Biz bir atanın çocuklarıyız. Çünkü bizim bağlı olduğumuz dinimiz, geleneklerimiz ve yüreğimiz birdir. Hayatımız ve yaşamımız farklı olsa da şah damarımız ve atalarımız birdir. Tarih bunu tasdik etmiştir." diye konuştu. Türkiye’nin Kırgızistan’da çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Cumabekov, "Türkiye bize kardeşlik duygularıyla yardım elini uzatıyor. Türkiye ülkemizin uzak bölgelerinde sağlık ocakları kuruyor ve kreşlere yardım yapıyor. Ben eminim ki Türkiye bunu hiç bir siyasi hesap yapmadan kardeşlik yaklaşımı ile yerine getiriyor. Bizi ve bizim kardeşliğimizi kimse sarsamayacak ve yıkamayacak. Aramızdaki tarihi bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. İki ülke arasında beş bin kilometrelik bir mesafe var. Biz bunu uzak görmüyoruz. Bizim yüreğimiz bir olduktan sonra biz bu uzaklığı hissetmeyeceğiz ve etkilenmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 24 Haziran’da seçimlerin yapılacağına işaret eden Cumabekov, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam ve Türk dünyasına yaptığı iyilikleri bu yüzyılda yapan olmadı. İslam dünyasındaki gerilimlere karşı tepkisini gösteren bir tek Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dır. Bunu Allah görüyor. Bunu Türkiye halkı görüyor. Bunu biz de görüyoruz." diye konuştu. İslam ve Türk dünyasına sağladığı katkılardan dolayı Erdoğan’a teşekkür eden Cumabekov, "Türkiye halkının, bir çok alandaki başarılarını dikkate alarak bir kez daha Erdoğan’a destek vereceğini temenni ediyorum." dedi.

İftar programı Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal’ın okuduğu dua ile sona erdi. Hyatt Oteli’nde düzenlenen iftar programına Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dcumabekov, Kırgızistan Partisi Meclis Grup Başkanı ve Narın Milletvekili Almazbek Baatırbekov, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudaybergenova, Devlet Din İşleri Komisyonu Başkanı Zayirbek Ergeşov, Bişkek İl Meclis Başkanı Almaz Kenenbayev, Kamu Denetçisi Kubatbek Otorbayev, Azerbaycan, Afganistan ve Türkmenistan Büyükelçileri, ataşeler ve müşavirler, bürokratlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve iş adamları katıldı.